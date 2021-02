Rosalinda chiude con Dayane Mello e commenta: “Mi aveva proposto suo fratello Juliano”

E’ una Rosalinda davvero inferocita quella che abbiamo visto dopo la diretta del 22 febbraio 2021 del Grande Fratello VIP 5. Se nel corso della puntata infatti si era riavvicinata a Dayane Mello, dopo aver sentito dire alla brasiliana che si era innamorata di lei, chiedendole anche scusa per non essersene resa conto, dopo la scelta della modella di mandarla in nomination, le cose sono molto cambiate. Dayane si era avvicinata alla Cannavò mentre era in sala trucco, poco dopo la diretta, per chiederle di parlare ma Rosalinda non ha voluto in nessun modo chiarire. Non accetta il voto di Dayane, non accetta la scelta presa. E non solo, ha anche fatto una rivelazione, mettendo in dubbio anche la clip dove la Mello parlava di questo innamoramento.

Una cosa che tra l’altro dopo la puntata, anche lo stesso Tommaso Zorzi ha fatto, non credendo alle parole di Dayane. Una donna che ama, non manda in nomination quella persona, la salva a una settimana dalla finale.

La Cannavò ha preso una posizione molto netta e ha chiesto alla Mello di non rivolgerle più la parola. Poi ha sganciato una nuova bomba di cui probabilmente si parlerà molto in questi giorni.

L’attacco di Rosalinda a Dayane Mello: “Non mi rivolgere più la parola”

La Mello si è avvicinata dopo la diretta a Rosalinda, chiedendole se avesse voglia di parlare ma la siciliana ha declinato questo invito, non sentendosi affatto interessata a un confronto. E ha anche aggiunto:

Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita. […] Si è colpa mia, è sempre la vittima di tutto lei. Guarda, poverina, piccolina. Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro. Non devo vergognarmi proprio di nulla. Ti rispondi da sola e tutto viene a galla. Ti dimostri per quella che sei.

Rosalinda che a quanto pare non si aspettava nè la clip della Mello, nè poi di essere nominata, anche in virtù di quelle parole, ci ha tenuto anche a dire altro ai suoi amici in casa. Non crede forse alla confessione della Mello sull’innamoramento? Prova a spiegare anche il motivo: