E’ il fratello di Elisa Isoardi ad averla preparata per l’Isola dei famosi (Foto)

E’ ormai ufficiale già da un po’: Elisa Isoardi sarà naufraga all’Isola dei famosi (foto). Ed è già da un po’, dalla fine di Ballando con le Stelle, che la vediamo allenarsi per la nuova avventura nel reality show di Canale 5. Tra i suoi allenatori c’è anche suo fratello, lui che conduce una vita di certo molto diversa dalla sua, abituato alla solitudine, a cavarsela sempre. Si chiama Domenico ed Elisa Isoardi racconta di lui al Corriere della Sera. Ha sette anni più della conduttrice, vive da eremita, in montagna. Nella sua casa non ci sono gas, e tv e in più si scalda con la legna. Domenico è più simile al padre, con il carattere di chi vive in montagna. E’ una persona che lavora sodo, che vive in un mondo opposto a quella della tv, ma per la prima volta Domenico guarderà sua sorella in tv.

ELISA ISOARDI RACCONTA DEL FRATELLO

“Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare” quindi Elisa Isoardi ha tutte le intenzioni di darsi da fare davvero sull’Isola dei famosi e noi non vediamo l’ora di ammirarla all’opera. Sport, allenamento ma in realtà è il fratello che le sta insegnando come vivere nel modo migliore, come procurarsi il cibo, come cucinare e scaldarsi ma anche difendersi dagli insetti o altro ancora.