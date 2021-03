Pierpaolo Pretelli incontra Leo al GF Vip 5: “Papà ti ama”

Ieri sera, lunedì 1 marzo, è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 5. Tante le sorprese della serata, meravigliosa quella a Pierpaolo Pretelli che ha pure sfiorato la vittoria contro Tommaso Zorzi. L’ex velino ha aperto la porta rossa della casa per andare in passerella e ad aspettarlo ha trovato il figlio Leonardo. Un momento che i telespettatori immaginavano di vedere visto che sui social, poche ore prima, erano comparse le immagini di Sofia, la figlia di Dayane, e del piccolo Leo insieme a Roma!

Pierpaolo è scoppiato in lacrime di fronte al suo piccolo che non vedeva ormai da mesi. L’abbraccio tra papà e figlio ha commosso davvero tutti. Leo ha portato una macchinina e dei palloncini per Pierpaolo. In lontananza anche Ariadna Romero che ha accompagnato il bambino al GF. Apprezzatissimo da tutti gli spettatori anche l’atteggiamento della bella cubana che si è messa da parte, lasciando che Pretelli si godesse questo momento in compagnia del suo bambino.

GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli emozionatissimo riabbraccia il figlio Leonardo

“Giochiamo?” ha detto Pierpaolo al suo Leo tra le lacrime sedendosi per terra per giocare con suo figlio. “Mi dai un bacio grande grande?” ha poi chiesto Pretelli a Leonardo e il piccolo non si è certo rifiutato. “Papà ti ama. E tu mi ami?” ha chiesto Pier. “Tantissimo” ha risposto il mini Pretelli. “Alfonso non puoi capire, ho il cuore…” ha detto il concorrente del reality show a Signorini. Tanta l’emozione del ragazzo e tanta pure la commozione del pubblico sui social network dopo questa bellissima pagina di televisione. Grande Fratello VIP 5: vincitore scontato per il reality di Signorini, Dayane Mello subito fuori a sorpresa

GF Vip 5, Ariadna Romero porta il figlio Leo da Pierpaolo Pretelli

Alfonso Signorini ha voluto far avvicinare anche Ariadna Romero a Pierpaolo e a Leo anche se lei avrebbe voluto rimanere in disparte perché questo era un momento speciale per Pretelli. “E’ il loro momento ma è anche il tuo. Anche tu sei dei loro” ha detto il conduttore alla ex di Pierpaolo che poi è andata da Leonardo e dal secondo classificato di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Non abbiamo bisogno di parole per questo momento. 😍 #GFVIP pic.twitter.com/inemMq1ulT— Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Sicuramente l’abbraccio del piccolo Leo ha segnato un momento molto speciale per questa ultima puntata del GF. E così come la figlia di Dayane Mello Sofia, pure Leonardo voleva entrare nella casa più spiata d’Italia tanto da dirigersi da solo verso la porta rossa. Chissà che non lo vedremo come concorrente tra un bel po’ di anni!