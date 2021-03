Amici Specials, Deddy ha una dedica speciale per Rosa

Dopo una prima parte dedicata al gioco obbligo verità, che ha visto Maria de Filippi molto divertita dal gioco e dalle domande dei ragazzi, è arrivato il momento di una parte più seria. Nel secondo episodio di Amici Specials trasmesso in piattaforma su Amazon Prime Video, Maria ha chiesto ai ragazzi di parlare di quello che è stato il percorso ma anche delle paure in vista della fase serale. Nel video viene specificato che questa parte è stata registrata praticamente poche ore prima che i ragazzi conoscessero il meccanismo per la fase di accesso al serale. Come avevamo già visto ieri nel day time, Deddy era quasi sicuro di non poter arrivare al serale, si sentiva infatti sempre giudicato dagli altri, in particolare dai suoi compagni. Ma era molto felice di sapere che Rosa ha già la maglia gold!

A poche ore dall’ultima registrazione della puntata del sabato di Amici 20, Deddy in una lettera scrive quello che prova in questi giorni e ha qualcosa di speciale da dire a Rosa.

Le parole di Deddy su Rosa: dolci dediche alla ballerina

Inizia così la lettera di Daddy in questo diario che Maria ha dato ai ragazzi di Amici 20:

Ho paura di non andare al serale perchè non avrei la rivincita su me stesso. La convivenza è stata obbligata e all’inizio non è stato facile ma con il tempo siamo andati d’accordo. Non so con quanti di loro mi rivedrò fuori, quanti sono stati sinceri con me, l’unica su cui voglio dilungarmi è Rosa.

E ancora:

All’apparenza tanto cazzuta e arrogante, all’inizio stava antipatica pure a me…poi ho iniziato a conoscerla ed è una delle persone più sensibili e fragili che abbia mai conosciuto. Tanto matura ed empatica (con chi vuole). Sono venuto ad Amici solo per crescere e cantare poi ho conosciuto Rosa che mi fa stare bene, mi dà quella leggerezza per affrontare un percorso tanto complicato, questo quando non litighiamo. Spesso litighiamo perchè è un po’ permalosa e orgogliosa come me.

Per Deddy e Rosa ci sono ancora delle settimane insieme, almeno due fino alla prima puntata del serale per cui questa storia può ancora crescere!