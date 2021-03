Il visconte Ferdinando lascia l’Isola dei famosi 2021: cambia idea dopo la diretta

Il pubblico ha deciso con oltre il 60% delle preferenze di far uscire dal gioco il Visconte Ferdinando, senza neppure conoscerlo, del resto, quando si apre una nomination nella prima puntata, succede anche questo! Ma se all’Isola dei famosi 2021 avevano pensato a una seconda possibilità, facendo sbarcare il visconte su Parasite Island, non avevano però messo in conto che il visconte mollasse subito, senza neppure pensarci troppo. Nel corso della diretta infatti, il visconte, aveva promesso a Ilary Blasi che sarebbe rimasta per prendere il posto di Marco Maddaloni ( che tra l’altro sapeva di dover restare davvero molto poco sull’Isola, quindi immaginiamo che non si fermerà ancora con Ubaldo e Fariba). Come abbiamo visto però nel day time di oggi, alla fine il visconte ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2021.

Il visconte Ferdinando ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2021

Ha ribadito che se il pubblico ha deciso che dovesse uscire, lui non i può ribellare a questa decisione e deve accettare il verdetto. Ha inoltre detto di non essere pronto, avendo l’umore davvero giù per quello che è accaduto. E così a soli tre giorni dall’inizio dell’Isola dei famosi 2021, il visconte, che era stato già adottato da Barbara d’Urso e tutti gli amici di Pomeriggio 5, essendo tutti suoi grandi amici, ha lasciato il reality. E quasi certamente dalla prossima settimana ce lo ritroveremo proprio nel salotto d’ursiano, sempre che abbia voglia di continuare questa carriera televisiva appena intrapresa!

Chissà forse se avesse avuto modo di passare altro tempo su un’Isola con Elisa Isoardi, che era già entrata nel suo cuore, il visconte avrebbe continuato, ma al momento ha deciso di mollare. Arriverà qualcuno al suo posto? Immaginare Fariba e Ubaldo ci mette un po’ di ansia! Vedremo che cosa succederà.