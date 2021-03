Ascolti Amici 20 prima puntata: Maria di nuovo regina del sabato sera?

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata del sabato sera. Dopo il successo clamoroso di C’è posta per te, Mediaset affida di nuovo il sabato sera nelle mani di Maria de Filippi. Quali saranno gli ascolti del serale di Amici 20? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla serata di ieri, 20 marzo 2021. In onda su Canale 5 la prima puntata di Amici che quest’anno, almeno per il momento, va in onda senza una grande concorrenza offerta da Rai 1. Ieri infatti abbiamo seguito il film in replica dedicato alla carriera e alla storia di Nino Manfredi. Non una gara quindi, un faccia a faccia diretto. E sarà così anche nelle prossime settimane. Amici potrà quindi approfittare di questa decisione della Rai per fare meglio degli scorsi anni? Il talent in prime time non ha mai carburato arrivando a numeri pazzeschi ( paragonabili a quelli di C’è posta per te) ma quest’anno va detto, c’è un grande interesse intorno ai ragazzi e questo potrebbe portare il pubblico che magari rivedere le puntate in streaming, anche a sintonizzarsi davanti alla tv.

Difficile tra l’altro provare anche a fare un pronostico per i numeri visto che la situazione è si simile allo scorso anno, causa lockdown, ma anche diversa. Si è capito infatti nel recente periodo, che i giovani fruiscono in modo diverso della tv e che seguono quello che interessa anche tramite app, tablet o altri dispositivi non necessariamente incollati al televisore.

Gli ascolti della serata di ieri quindi, sono tutti da scoprire. Per quanto riguarda lo spettacolo, questo serale, è chiaramente ridimensionato: meno show, più spazio ai ragazzi, alle loro storie, alla chiacchiere. Un ritorno al passato. Se fino a due anni fa il serale di Amici era il Sanremo di Canale 5, con questa edizione, anche a causa di tutte le limitazioni dovute al coronavirus, si torna un po’ alle origini, il che potrebbe non essere un male per il pubblico che ama seguire le dinamiche del talent.

La prima puntata di Amici 20 a differenza di quanto si era immaginato, è andata in onda in modalità registrazione ma la produzione ha trovato il modo di non far trapelare le anticipazioni. I ragazzi hanno infatti scoperto in casetta il nome del concorrente eliminato e questo ha permesso che fino alla fine il pubblico stesse incollato davanti alla tv per scoprire chi doveva lasciare la scuola.

Gli ascolti del 20 marzo 2021: il debutto di Amici 20 al sabato sera

Vi avevamo detto che sarebbe potuto accadere di tutto e infatti: boom di Amici con oltre 6 milioni di spettatori e quasi il 29% di share. Maria non perde la sua corona e illumina la prima serata di Canale 5.

Nel dettaglio: su Rai1 la replica di In Arte Nino si ferma a 3.576.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.49 – la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 20 incassa 6.016.000 spettatori pari al 28.7% di share Numeri da record per il talent di Maria che non vedeva questi numeri da anni, forse è una delle puntate più viste di sempre in prima serata.