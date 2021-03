Prima puntata serale Amici 20: migliori e peggiori

E’ andata in onda il 20 marzo 2021 la prima puntata del serale di Amici 20. Un appuntamento molto atteso dal pubblico che lo ha premiato con ascolti da record: oltre 6 milioni di spettatori per la prima puntata, quella di ieri è il miglior debutto di sempre in tutte le edizioni dello show di Maria de Filippi. Un risultato che riconsegna la corona della regina del sabato sera, ma anche lo scettro e il mantello a Maria de Filippi che, dopo 3 mesi di record con C’è posta per te, non molla l’osso, anzi! Va detto che ad ascolti eccellenti, non sempre corrisponde spettacolo di grande livello. Si sono viste puntate di Amici, anche nelle passate edizioni, molto più vivaci, piene di talento e di show. Ma va bene così, lo dicevamo da anni: il pubblico cerca altro, non vuole restare a bocca aperta per i quadri di Peparini, vuole mangiare i pop corn con gli [email protected] di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, con lo show di Arisa. Non servono gli inutili scherzi che Maria ci ha appioppato per anni ( e speriamo davvero di non rivederli mai più). E non servono neppure i duetti, gli ospiti internazionali. La puntata del serale di Amici di ieri, ne è stata la dimostrazione. Come direbbe qualcun altro a Mediaset, e non è Maria, “minima spesa, massima resa” . Solo che in questo caso la resa porta al 30% di share ecco…

Dopo aver visto la prima puntata del serale, possiamo dare qualche giudizio! Ecco quindi la nostra lista di migliori e peggiori! Buona lettura.

Prima puntata del serale di Amici 20: migliori e peggiori del 20 marzo 2021

Promossi senza se e senza ma gli “intoccabili“. Ha fatto benissimo Anna Pettinelli ha rinominare in questo modo la sua squadra perchè davvero Giulia, Samuele e Aka7even sono forse tre dei migliori allievi di questa edizione del serale di Amici 20. E pensare che Giulia possa essere paragonata a Rosa e Martina, è davvero da brivido. Al serale può succedere davvero di tutto, è chiaro ma i tre ragazzi di Peparini e Pettinelli, dovrebbero già avere un biglietto per la finale.

Promossa Alessandra Celentano, bocciato Rudy Zerbi. Inutile negarlo: la maestra da anni porta avanti questo programma, creando dinamiche che solo lei sa innescare, del resto se è su quella stessa poltrona da 20 anni, un motivi ci sarà. Ma il dato è anche un altro: a differenza di Rudy, che se fosse coerente anche un 1% di quello che dice degli altri, avrebbe dovuto “far fuori” Esa e Deddy già da mesi, Alessandra Celentano ha quasi sempre ragione. Martina e Rosa sono due delle peggiori ballerine che si siano mai viste sul palco di Amici negli ultimi anni. Un livello così basso davvero non lo si vedeva da tempo e pensare che Martina abbia anche ricevuto i voti di alcuni dei giurati, è parecchio imbarazzante, come è altrettanto imbarazzante che i tre magici, abbiano salvato Rosa come prima allieva. Scioccante.

Inutile quindi dirvi che Martina e Rosa sono più che bocciate, qui si va oltre. Non sanno stare sul palco e non solo, oltre a non saper ballare ( e visto che entrambe studiano da oltre 10 anni, è gravissimo che si continui a illuderle) ma sono anche così presuntuose da pensare di essere migliori di Serena tanto da permettersi, Rosa in particolare, di accusare i compagni che osano fare il confronto, di essere “ignoranti in materia”. Ecco imparare a volare basso, ma molto molto basso che il pezzo di flash dance ci ha regalato più emozioni con Gemma Galgani… Per dire.

La giuria è ancora un mistero. L’unico che salviamo al momento è Emanuele Filiberto, il solo che ci è sembrato dare dei giudizi abbastanza sensati in tutte le prove. Bocciatissimo ad Amici Speciali, ma valido in questo ruolo.

Assolutamente imbarazzanti Pio e Amedeo, per l’ennesima volta. Di pessimo gusto tutto il siparietto su Stefano de Martino e Belen. Poco rispettoso verso la show girl e verso il suo nuovo compagno, oltre che verso lo stesso giudice e tutto il cucuzzaro. Bocciati.

Sangiovanni sarà anche bravo, talentuoso anche perchè ha 18 anni e una vita per migliorare, ma il confronto con Tancredi ieri non era degno di nota. Il cantante di Arisa 100000 volte meglio contro la versione della Gatta del cantante di Zerbi. Ma Tancredi non è il solo sottovalutato. Enula dovrebbe di diritto vincere per il canto questa edizione di Amici 20. Non solo perchè ha un suo percorso, canta, emoziona, scrive. Ma perchè rappresenta proprio quello che una allieva di questa scuola dovrebbe fare dal primo all’ultimo giorno.

Ricapitolando tra i migliori: Aka7even, Samuele, Giulia. Enula, Tommaso, Sangiovanni, Raffaele, Ibla, Serena, Alessandro Leonardo e Tancredi.

Tra i peggiori: Deddy, Esa, Rosa, Martina.