L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi sbotta su Akash Kumar: ‘Prendi il sacchetto, torna in Italia’

Tanto tuonò che alla fine piovve. L’Isola dei Famosi 2021 è in onda da poco più di una settimana e siamo già a due eliminazioni: dopo la fuga del Visconte Guglielmotti, a dover lasciare per sempre il programma condotto da Ilary Blasi è il modello Akash Kumar. Ma la suddetta eliminazione sembra esser stata una liberazione per tutti e quattro i membri del cast fisso in studio visto che fin dalla prima puntata non hanno fatto che altro che parlare male del naufrago.

Che Akash Kumar abbia captato queste negatività? Può darsi. Del resto, lo ha dichiarato lui stesso nella puntata di giovedì 18 marzo 2021 di sentirsi poco motivato a restare in gioco in quanto vittima di “trash” e sfottò dallo studio. E a dirla tutta, il pover Akash Kumar è stato oggetto dell’ultima stoccatina da studio anche nel momento dei saluti…

L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ad Akash Kumar: ‘Prendi il sacchetto torna in Italia’

Una volta eliminato dal televoto, Akash Kumar ha abbandonato la palapa come di norma. Il modello è stato poi condotto su Parasite Island: un location “di appoggio” dove i concorrenti eliminati posso parcheggiarsi attendendo di essere integrati in un futuro televoto che gli permetterà di rientrare in gara a tutti gli effetti; in poche parole, un ripescaggio ma da sudarsi rimanendo su una isola con meno agi e meno compagnia. L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar smonta Tommaso Zorzi, che replica via Twitter

Una opportunità che Akash Kumar ha preferito non accettare e, come da regolamento, ha optato per tornare in Italia. Vani i tentativi di provare a convincerlo: né la conduttrice, né gli opinionisti sono riusciti a fargli cambiare idea.

Ilary ma quanto ti amo?



"Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro…che magari l'avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio di te"

"Prendi il sacchetto e torna in Italia"

La più stizzita dalla situazione è risultata Ilary Blasi che con poco aplomb si è lanciata in una stoccatina tutt’altro che signorile: “Eh va bene. Akash, tu volevi fare quest’Isola, noi abbiamo scelto te e abbiamo dato spazio a te e non magari a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta molto più volentieri. E sicuramente meglio di te. Chiaramente io non posso obbligarti. Quindi, ti chiedo, vuoi andare? Ok. Perfetto. Prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao.“. A collegamento chiuso, gli sfottò su Akash Kumar sono continuati: “Saluteme a soreta!” ha esclamato Elettra Lamborghini.

È un po’ bizzarro constatare come in studio ci si è spesi molte volte nel mettere in cattiva luce il modello – gufandogli persino una sconfitta nella prova ricompensa contro Gilles Rocca – per poi pretendere che il suddetto naufrago resti in gara. L’Isola dei Famosi è dura ma L’Isola dell’Incoerenza lo è molto di più.