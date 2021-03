La commozione di Maria per l’eliminazione di Leonardo: dolci parole per il cantante di Amici 20

Nella puntata del 27 marzo 2021 di Amici 20, a lasciare la scuola di Maria de Filippi è stato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi ha perso il ballottaggio con Aka7even e ha dovuto lasciare il programma. Anche in questa occasione, essendo la puntata registrata, è stata Maria de Filippi a dare l’esito del voto della giuria e lo ha fatto dopo che i ragazzi erano arrivati in casetta. Sia Leonardo che Aka, erano molto in ansia per questa eliminazione e si sono lasciati andare alla commozione. Non hanno nascosto le loro lacrime davanti ai compagni che hanno cercato di confortarli con le loro parole. E’ stata poi Maria a rivelare quello che era successo e a fare il nome del concorrente che ha dovuto lasciare Amici 20.

Leonardo Lamacchia lascia Amici 20: le parole di Maria

Prima di arrivare al dunque, Maria ha fatto delle pause e ha spiegato che anche lei non è una macchina e che non è sempre facile dare questo genere di notizia. “Mi dispiace tantissimo, davvero tanto” ha detto Maria aggiungendo che Leonardo di certo aveva capito quale era stato l’esito per le parole che aveva usato all’inizio del suo collegamento. E lo ha consolato, ribadendo che fuori c’è un mondo. Ma ha voluto anche ricordare come per lui, più che per altri, non è stato facile questo percorso. E non solo per la storia personale passata, ma anche per la differenza di età con gli altri ragazzi, avendo lui dieci anni in più rispetto a quasi tutti loro. Un’età dove non si ha quella spensieratezza che invece i suoi compagni hanno avuto per vivere questa esperienza.

Leonardo ha ringraziato Maria ma ha ringraziato anche tutti i suoi compagni ricordando che, anche se non lo ha magari dimostrato spesso, tutti sono stati per lui fondamentali nel percorso e da ognuno di loro ha preso una cosa che porterà per tutta la vita nel suo bagaglio.

