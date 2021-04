L’Isola dei famosi 2021 il riassuntone della sesta puntata con l’inaugurazione di Playa Esperanza

Esperanza di restar…Il più possibile su questa Isola dei famosi 2021 dalla quale, come diceva il buon Tommaso Zorzi, è davvero impossibile andare via. Perchè che al pubblico, ad esempio, Vera Gemma non piaccia neanche un po’ è parecchio chiaro, viste le percentuali di voto. Eppure resta ancora in gioco! Vi raccontiamo tutto quello che è accaduto nella sesta puntata dell’Isola dei famosi 2021, in onda il primo aprile 2021, con il nostro riassuntone della serata. Di cose ne sono successe e anche tante e gli animi come sempre, si scaldano anche se non si approfitta fino in fondo delle tante dinamiche. Uno dei difetti di questa Isola sono le prove. Non sarebbe stato meglio fare questi giochi in settimana, come succedeva in passato? Il doppio appuntamento porta a questo ma in realtà di dinamiche ce ne sono, e anche tante. Prendiamo ad esempio l’astio che prova Elisa Isoardi per Gilles Rocca. Pensavano fossero amici dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e invece…La conduttrice dice e non dice ma è chiaro che non gradisca in nessun modo l’atteggiamento che Gilles, ha soprattutto nei confronti di Daniela Martani che è una vera bomba a orologeria. La Martani, sia chiaro, su quell’Isola non avrebbe mai dovuto sbarcare ma visto che c’è, almeno rendiamo utile al gioco. E smettiamola anche di dire che è discriminata. Sapeva benissimo che avrebbe mangiato meno degli altri, sapeva quello che l’aspettava ed è anche questo il suo gioco, chi non lo capisce, non la conosce molto bene. E finora, rispetto a quello che abbiamo visto nei suoi anni di attività televisiva, si è persino trattenuta.

Isola dei famosi 2021: il riassuntone della sesta puntata 1 aprile 2021

Cose degne di nota di questa puntata: la conquista della pizza da parte dei naufraghi che hanno mangiato finalmente; la scelta di Myrea di mangiarsi un bel pezzone di cioccolato da sola prima di divederlo con il gruppo…Il rientro in gioco di Paul Gascoigne. Sicuramente un personaggio fortissimo ma in edizioni passate, anche per molto meno, chi si era fatto male veniva rispedito a casa, altro che brandina.

Drusilla è la nominata del gruppo della settimana. Ridotta a ossa simili a quelle della sua collezione, pare sia stata anche lei a chiedere di essere nominata. Sono passate 15 edizioni del reality e ancora i concorrenti non hanno capito che prima di partire devono prendere qualche chilo in modo da avere le giuste riserve e non scomparire totalmente nel giro di due settimane. Al televoto insieme a lei, per scelta della leader Francesca Lodo, che ha battuto Gilles Rocca nella prova del fuoco, la Martani. Chi uscirà tra le due? Queste prime settimane di Isola ci hanno insegnato che ogni pronostico non vale per cui immaginiamo solo che se fosse Drusilla, difficilmente accetterebbe di continuare su Playa Esperanza.

Fariba, Ubaldo e Brando hanno avuto la possibilità di tornare in gioco, e vista la faccia di Elisa Isoardi al loro ingresso in Palapa, sogniamo grandi cose per il trio magico.

Su Playa Esperanza restano invece Myrea e Vera Gemma che avranno qualche giorno da passare in solitaria in attesa di conoscere il nome del naufrago che potrebbe vivere insieme a loro. Vedremo come se la caveranno, perchè non di soli sorrisi e sfilate si vive sull’Isola dei famosi…