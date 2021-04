L’Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli minaccia di lasciare il reality

Oltre alla fame, alcuni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 temono anche di sfigurare agli occhi del pubblico. Uno dei tanti è il povero Andrea Cerioli: un ex di Grande Fratello nonché ex tronista di Uomini e Donne, ora spiaggiato in quel di Cayo Cochinos. Il ragazzo ha approfittato con colloquio privato con Ilary Blasi nel corso della sua nomination in palapa per sottolineare quanto venga trattato male dagli autori del reality di Canale Cinque in quanto da tre puntate non fanno altro che farlo apparire nelle clip come un piagnone.

Questo improvviso sfogo di Andrea Cerioli è partito a causa dell’ennesimo filmato in cui Andrea Cerioli appare con la lacrima facile. A rincarare la dose, però, ci ha pensato anche la fidanzata Ariana Cirrincione che in collegamento dallo studio ha asserito che il naufrago sta apparendo un po’ “smorto” all’interno del reality; una affermazione che non è andata giù a Cerioli, tant’è che è corso subito ai ripari con una smentita ufficiale.

L’Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli minaccia di lasciare

Arrivato nella postazione nomination, Andrea Cerioli ha subito messo le cose in chiaro: “Ho bisogno di parlarti, Ilary. Ho già fatto reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Sono una persona allegra, giocosa… Rido e scherzo con tutti e, ad esempio, credo non mi abbia nominato nessuno. Ho sempre una parola buona e carezza per tutti… semplicemente non aspetto che arrivi da me la telecamera. Non la aspetto e non cerco a tutti i costi di creare una dinamica. Qui ci sono solo due telecamere in spiaggia e sono sempre impegnate per chi fa polemica…”.

Cerioli aggiunge: “Capisco che nel momento in cui piange può essere una cosa plateale e viene ripreso. Un momento in cui tendo una carezza, no. Io non mi metto a fare qualche str*nzata per aspettarmi che arrivi la telecamera… Conosco benissimo Arianna e se Arianna mi dice che qui sto facendo la figura del morto, e non lo sono, allora significa che io non sono adatto a fare questo genere di reality. Qui non c’è una diretta 24 ore su 24 e non passano le piccole cose. Io qui ho fatto il simpatico con tutti quanti: faccio ridere, faccio gli scherzi, un po’ di tutto… ma se di me passano solo clip in cui piango allora non è una cosa per me. Forse dovevo dar ragione a quelli che mi dicevano che non è il reality fatto apposta per me. “.

Ilary Basi ha cercato di calmare l’animo esagitato di Andrea Cerioli e, per questioni di tempo, gli ha chiesto di archiviare la faccenda annunciando la sua nomination. Insomma, tutto si è concluso a tarallucci e vino ma come dice il noto proverbio: “chi semina vento, raccoglie tempesta”. E Cerioli, di vento, ne ha seminato molto…