Elisa Isoardi in lacrime per mamma Irma: “Le chiedo scusa, l’ho allontanata, ho sbagliato”

Ilary Blasi ha voluto fare un’altra dolce sorpresa a Elisa Isoardi, sicuramente uno dei personaggi più in vista di questa Isola dei famosi 2021. Ha ascoltato infatti lo sfogo della conduttrice, la passata settimana, scoprendo che avrebbe voluto dire il prima possibile alla sua mamma quanto le volesse bene. E allora quale occasione migliore se non un collegamento in diretta Italia-Honduras per questo dolce incontro? Mamma Irma, è stata tra gli ospiti della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 29 marzo 2021 e ha fatto una bella sorpresa alla Isoardi, subito commossa nel sentire la sua mamma chiamarla “bambina”. La signora le ha fatto subito anche i complimenti per quanto è bella e forte ed Elisa non poteva che sciogliersi di fronte alle parole della sua mamma.

Abbiamo visto spesso la mamma di Elisa nei suoi collegamenti sui social o in diretta a La prova del cuoco lo scorso anno e non immaginavamo che tra le due ci fossero stati dei momenti complicati come quelli che poi la conduttrice ha raccontato nel corso di queste sue prime settimane in Honduras.

Elisa Isordi in lacrime per la sua mamma all’Isola dei famosi 2021

“Sono molto orgogliosa di te, devi andare avanti e arrivare alla fine” ha detto mamma Irma a Elisa. “Non ti voglio a casa prima, mi dispiace” ha detto la signora in diretta. “Siamo tutti contenti vai avanti” ha detto Irma. Ma Ilary Blasi ha fatto notare a Elisa che aveva qualcosa da dire…

“Io che le voglio bene gliel’ho sempre detto, quello che devo dirle è scusa…” ha detto Elisa Isoardi in diretta dal “confessionale” dell’Isola dei famosi. “Perdonami per quello che ho fatto” ha detto Elisa mentre la sua mamma le rispondeva che non deve preoccuparsi perchè nella vita sbagliano tutti.

“Non sono stata molto buona con lei, l’ho allontanata, non mi vergogno a dirlo ma in realtà scappavo perchè stavo sbagliando io” ha detto in lacrime Elisa Isoardi rispondendo alla domanda della Blasi che le chiedeva se volesse raccontare cosa fosse successo. “Non avevo il coraggio di confrontarmi con lei, con una donna come lei, avevo paura di farglielo vedere. Io mi negavo e quindi…Chiedo scusa per tutto il tempo perso. Ma io la amo, voglio stare bene e tornare con lei e non perderla più” ha concluso la conduttrice.