L’Isola dei famosi 2021 torna il 21 aprile: Ilary spiega perchè

Non ci sarà un doppio appuntamento questa settimana su Canale 5 con l’Isola dei famosi 2021. Il motivo è stato spiegato dalla stessa conduttrice nel corso della diretta, anche per informare i naufraghi del loro destino ( e speriamo che in settimana possano fare delle prove ricompensa di un certo livello per poter mangiare di più altrimenti difficilmente avranno voglia di restare un altro mese in Honduras). L’Isola torna il 12 aprile, con la puntata del lunedì e questo per fare spazio al debutto dell’edizione spagnola del reality. Edizione spagnola che tra l’altro vedrà nel cast gli italianissimi Valeria Marini e l’ormai noto Gianmarco Onestini, fratello di Luca, eroe di tutti i reality made in Spain! Supervivientes e L’Isola dei famosi italiana, hanno in comune gli stessi spazi, compresa la Palapa, per questo motivo giovedì, giornata del debutto dell’Isola spagnola, ci sarà un vero e proprio traffico, tra aerei, concorrenti e via dicendo. Una situazione complicata da gestire, anche in ottica assembramenti da evitare il più possibile. La produzione italiana fa quindi un piccolo passo indietro e dà l’appuntamento al suo pubblico a lunedì.

L’Isola dei famosi 2021: si torna il 12 aprile

La conduttrice ha quindi spiegato ai concorrenti perchè questa settimana si andrà in onda solo una volta:

Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes. “Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5.