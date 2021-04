L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi eliminata dai fan di Tommaso Zorzi? L’ultima chance

C’è più traffico su L’Isola dei Famosi 2021 che in una regione italiana in zona rossa! Dopo l’ingresso annunciato di due nuove naufraghe, nel corso della puntata del 5 aprile 2021 del reality show Mediaset ci sono state anche due eliminazioni. La prima, quella già nota, è stata sancita dal televoto settimana che ha sbattuto fuori dai giochi Daniela Martani (e graziando, di fatto, Drusilla Gucci). La seconda eliminazione è stata annunciata in sorpresa a Playa Palapa, poco prima della classica prova ricompensa: i vincitori di questa corsa nel fango avrebbe vinto delle lasagne da mangiare sul momento; ai perdenti, invece, la difficile decisione di creare una catena di salvataggi che sarebbe culminata con due naufraghi da mandare ad un imprevisto televoto flash.

Fra problemi col capire le regole e vari misunderstanding, la prova è l’inizio della per la povera Elisa Isoardi: non viene salvata dagli altri compagni ed è costretta ad andare al televoto flash contro l’altro naufrago non salvato, l’ex tronista Andrea Cerioli. Le percentuali di voto sono abbastanza equilibrate: Andrea Cerioli è stato salvato col 53% delle preferenze; quindi la ex conduttore de La Prova del Cuoco ha dovuto abbandonare la palapa.

L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi eliminata dai fan di Tommaso Zorzi?

Come mai una concorrente così apprezzata come Elisa Isoardi è stata eliminata mentre è stato salvato Andrea Cerioli che ammette di non essere a suo agio su L’Isola dei Famosi? Molti sul web puntano il dito su una sorta di vendetta ardita dai fan di Tommaso Zorzi in quanto la conduttrice piemontese aveva “osato” prenderlo in giro nel corso della stessa puntata del 5 aprile.

Nel corso di una delle discussioni in collegamento fra studio e palapa, Tommaso Zorzi ha sgridato Elisa Isoardi: “Sentite, è veramente noioso ma veramente noioso da studio vedervi tutti carichi a pallettoni nelle clip per poi vedervi spegnere queste dinamiche in palapa. È una roba da latte alle ginocchia! Vi prego! Basta con questo buonismo!“. La Isoardi ha risposto per le rime: “Ma quale buonismo, Tommaso! Ma se è la stessa cosa che facevi tu al Grande Fratello!”.

L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi è ancora in gioco

Uscita dalla palapa, Elisa Isoardi ha deciso di accettare di vivere su Playa Esperanza assieme ad altre due eliminate: Miryea Stabile e Vera Gemma. La conduttrice resterà lì fin quanto la produzione del reality non deciderà cosa farne di questo gruppo di eliminati. Chi e quante naufraghe eliminate rientreranno in gioco?