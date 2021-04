Carolyn Smith dalla parte di Alessandra Celentano: “L’unica che difende il vero ballo”

La fama da cattiva di Alessandra Celentano infastidisce Carolyn Smith che prende le sue difese e ovviamente lo fa dall’alto della sua professionalità. Non c’è bisogna di spiegare che la Smith è ballerina, coreografa e anche giurata di Ballando con le Stelle, ha quindi tutte le competenze per dire la sua sulla prof di Amici. Per molti la Celentano è la cattiva del talent show condotto di Maria De Filippi, in ogni puntata trova sempre il modo di pungere gli allievi che non sono di suo gradimento e non solo loro. Amici è nella fase del serale, i ragazzi si esibiscono su un palco che non è semplice, la severità di Alessandra Celentano spesso anche a casa arriva in modo forte, eccessivo. Per Carolyn Smith non è così e sul settimanale Oggi la difende iniziando con un “Guai a chi la tocca”.

CAROLYN SMITH DICE LA SUA SU ALESSANDRA CELENTANO

Non ha dubbi che sia una vera professionista, ma in realtà nessuno lo ha mai messo in dubbio. Carolyn però aggiunge che è l’unica che sta difendendo il vero ballo. “Dicono che sia ‘cattiva’, ma è solo ignoranza… Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole”, per lei è del tutto inutile, non serve e non ha certo torto. E’ vero però che l’insegnante di danza nella scuola di Amici non sia il massimo della dolcezza.

“Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo” ha aggiunto la giudice di Ballando con le Stelle.

Sappiamo bene che contro Alessandra c’è sempre Lorella Cuccarini, loro due non sono di certo amiche. Anche Stefano De Martino spesso non è d’accordo con la sua ex prof ma con una battuta riesce sempre a smorzare la tensione.