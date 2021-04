Ad Amici 20 un’altra eliminazione che il pubblico boccia: i tre giudici nel mirino

Continuano ad arrivare via social le battutacce contro la giuria di questa edizione di Amici. E dopo la puntata in onda il 10 aprile 2021 le cose non sono andate meglio. Non solo per quello che è successo nel corso delle sfide, con le scelte in base alle esibizioni dei ragazzi l’uno contro l’altro. Ma anche per la decisione di Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Fliberto sui ragazzi da salvare. Il finale di questa nuova puntata di Amici 20 non è davvero piaciuto a nessuno e il ballottaggio contro Aka7even, Tancredi ed Enula non ha convinto il pubblico a casa. In molti facevano notare che a meritate forse l’uscita erano altri, come ad esempio Martina che non piace davvero a nessuno. Mentre una fetta di pubblico fa il tifo per Deddy e Raffaele, considerati da altri invece ben più deboli dei tre ragazzi che ieri hanno rischiato di uscire ( con l’eliminazione di Enula, l’unica cantante donna tra l’altro) la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini non convince davvero nessuno e il fatto che spesso Martina riesca davvero anche ad avere la meglio contro Serena, riconosciuta da tutti come talentuosa ballerina, resta uno dei più grandi misteri di questa ventesima edizione di Amici.

Ad Amici 20 un’altra eliminazione che lascia basiti

Ed è per questo motivo che vedere Enula, una che è sempre stata nei primi posti delle classifiche delle case discografiche, uscire prima di Martina ad esempio, lascia basiti. Ma del resto il meccanismo di questa stagione è questo e fino a quando non si andrà in onda in diretta ( a questo punto immaginiamo che succederà solo per la finale). Le cose non dovrebbero cambiare di molto. Certo ad Amici tutto può succedere, visto che ieri ad esempio, si è deciso di fare una sola eliminazione e non due come le puntate precedenti.

Ma dai social di certo, continueranno ad arrivare commenti impietosi di chi stenta a credere che i giudici possano preferire alcuni allievi ad altri, senza che ce ne sia davvero ragione.

Enula quindi lascia la scuola di Amici 20 mentre Tancredi si salva per il rotto della cuffia. Appuntamento a sabato prossimo!