Carolyn Smith arrabbiatissima sui social dopo le critiche: boccia ancora Martina di Amici 20

Si sta parlando moltissimo sui social e non solo, delle dichiarazioni fatte da Carolyn Smith che ha preso una posizione molto importante nei confronti dei ballerini protagonisti di questa edizione di Amici. In passato Amici è andato spesso in onda in contrapposizione a Ballando con le stelle per cui era impensabile immaginare che la grande Carolyn potesse esprimersi in merito al programma della concorrenza ma quest’anno, la presidente di giuria del programma di rai 1 è una assidua spettatrice del talent di Maria de Filippi e i commenti non mancano.

Vi avevamo parlato ieri del parere di Carolyn su Martina, ballerina di latino di Amici 20. E dopo le sue parole, accolte da molti ma che hanno sollevato un polverone per altri, la presidente di giuria di Ballando, è tornata a parlare del tema e lo ha fatto con alcuni dei suoi allievi, i maestri di Ballando con le stelle, provando a spiegare perchè ha espresso alcuni giudizi così severi su Martina.

La furia di Carolyn Smith nella sua diretta social

Non girate le mie parole che mi inca*** sul serio. Qualcuno non ha capito un ca…volo. Hanno preso tutto con malizia e non era così. Io non prendo in giro la gente. Non avete capito un [email protected]@o. Provate ad ascoltare perché non ho mai criticato nessuno, andate a leggere. Chi non capisce quello che ho detto è ignorante e basta.

E ancora:

Ho fatto un giudizio tecnico, perché è il mio lavoro da 54 anni, da quando vivo di danza. Non ho mai parlato contro la giuria o Martina o Serena. Capite questo ragazzi?! Era una cosa sulla tecnica e stop. Io valuto, il mio lavoro è di fare la giudice, io non valuto la persona, non conosco Martina o Serena. Perché non mi permetterei mai di dire qualcosa sulla loro persona. Però se qualcuno va fuori tempo va detto, se non hai un bel collo del piede dobbiamo dirlo, devo criticare e puntualizzare.

E ancora una volta ha provato a spiegare perchè, se balli da sedici anni, non ti puoi permettere certi errori: