Elisa Isoardi in lacrime per suo fratello: “Vive come un eremita senza gas e tv”

All’Isola dei famosi 2021 una nuova sorpresa per Elisa Isoardi che ha ricevuto una breve ma intensa lettera. Nella puntata del 12 aprile infatti, in Honduras è arrivato un messaggio da parte di Domenico, il fratello della conduttrice. Chi segue Elisa sui social sa bene che prima di partire lei ha trascorso molti giorni in montagna, un po’ per stare isolata e ritrovarsi, un po’ per avere le persone che ama più vicine. E tra queste anche suo fratello Domenico che, come ha confessato poi lei stessa nel corso della serata, non frequentava molto negli ultimi tempi. Era da un po’ che Elisa e Domenico non parlavano ma questo non significava che non si volessero bene, anzi. Elisa legge il messaggio di suo fratello che con poche parole le dice di godersi questa avventura con la consapevolezza che le persone che le vogliono bene le sono vicine. E la invita ad andare avanti sapendo che lui ci sarà e che le vuole bene. Poche parole, anche perchè Domenico, come ci ricorda la stessa Elisa Isoardi non ha mai voluto comparire in tv, perchè non ama queste manifestazioni di affetto. Per cui per lei anche questa lettera è già molto importante ed è grata per averla ricevuta.

Una sorpresa per Elisa Isoardi: la lettera di suo fratello all’Isola

Elisa dopo aver letto la lettera inviata da suo fratello ha spiegato che si sono separati quando erano molto piccoli. Lei infatti dopo il divorzio è andata a vivere con sua madre mentre Domenico è rimasto in montagna con il papà e i nonni. Hanno provato a riavvicinarsi da più grandi ma c’erano sempre delle persone di mezzo che ostacolavano il loro rapporto.

“La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce, non me lo aspettavo” ha detto Elisa Isoardi che ha spiegato che suo fratello non si è mai fatto vedere in tv. “E’ una persona particolare, di grande cuore, di grande verità, vive in montagna come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione, se mi ha mandato un messaggio mi sta guardando e forse questa è la prima volta che mi vede, sono contenta” ha spiegato Elisa Isoardi.

“Prima di partire non ci parlavamo da un po’ ma ci siamo guardati e penso che tra fratelli basta quello” ha concluso Elisa Isoardi felice di aver ricevuto questa sorpresa da parte del fratello Domenico.