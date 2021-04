Grande festa ad Amici 20 per il disco di platino di Sangiovanni

Una delle puntate del day time di Amici 20 che il pubblico ha apprezzato di più in questa stagione! Il motivo? La grande festa per il successo strepitoso di Sangiovanni che a soli 18 anni si porta a casa il disco di platino grazie al suo singolo Lady. Numeri record per il cantante del team di Rudy Zerbi che sin dal primo giorno nella scuola ha lasciato il segno. E il suo brano, Lady, è in vetta alla classifiche da mesi, fino a ricevere l’importante attestazione del disco di platino, che significa oltre 50 mila copie vendute. Al momento, stando agli ultimi dati, il brano Lady è stato “streammato” su Spotify oltre 20 milioni di volte, numeri davvero pazzeschi. Mai nessuno prima ad Amici, con un suo inedito aveva raggiunto queste vette! E allora non poteva che esserci una grandissima festa per Sangiovanni e il suo record che è anche un po’ un record per tutto il mondo di Amici. Non a caso, in casetta hanno tutti accolto con grandissimo entusiasmo questa notizia. E immaginiamo che presto tra l’altro ci sarà anche un’altra festa vistoc he Aka7even, anche se ancora non lo sa, ha conquistato il disco d’oro con la sua Mi manchi.

Come abbiamo visto anche nella puntata di oggi di Amici 20, Sangiovanni prima di festeggiare ha ricordato con Maria quello che aveva scritto nel foglio da compilare durante i casting per entrare nella scuola: “Io mi ricordo che ai casting, al tempo, c’erano tutti quei fogli dai compilare e sui sogni avevo scritto: ‘Fare un disco d’oro’. Quindi, vedere che davanti a me c’è un disco di platino è una figata”.

Grande festa per Sangiovanni e per il suo disco di platino

Con la “paghetta” Sangiovanni ha deciso di offrire ai suoi compagni di viaggio una piccola festicciola. I ragazzi hanno optato per un aperitivo analcolico e una bella torta. Si sono tutti messi in ghingheri per l’occasione e hanno festeggiato questo importantissimo traguardo con palloncini e musica.

Poi anche un momento romantico per Giulia e Sangiovanni che hanno lanciato al cielo il palloncino a forma di 1, per il disco di platino del cantante. Quattro mesi dopo il loro primo bacio sono insieme in casetta a festeggiare e probabilmente saranno anche sul palco della finale di Amici 20, visto che sono due dei favoriti per la vittoria.