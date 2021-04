L’Isola dei famosi 2021: impossibile essere eliminati

Questa edizione dell’Isola dei famosi passerà davvero alla storia. E non solo per alcune delle cose capitate, per la noia che regna sovrana ma soprattutto per il fatto che sembra davvero impossibile essere eliminati. Il pubblico ci prova eh. Ogni volta con santa pazienza vota, esprime il suo parere, cerca di scegliere in base al proprio gusto. E poi che cosa succede? Succede che questa Isola dei famosi 2021 sarà ricorda come l’isola dalla quale è praticamente impossibile andarsene a meno che tu non abbia un grave problema di salute. Nessuno viene eliminato. E magari anche per questo Akash Kumar sta “rosicando” alla grande, come da lui stesso ammesso. Perchè fino a questo momento, insieme a un altro paio di naufraghi che per loro volontà hanno deciso di lasciare il gioco, è uno dei pochi eliminati. Ma in realtà anche per lui, come per Drusilla o Daniela Martani, ci sarebbe stato modo di continuare la permanenza in Honduras, se solo l’avessero voluto.

L’isola dei famosi 2021: l’isola senza eliminati

L’ultima in ordine di tempo è Beatrice. Ormai il pubblico pensava davvero che l’eliminazione fosse tale, visto che anche l’ultima spiaggia, quella delle amazzoni, era stata smantellata. E invece no. Si cambia ancora registro e spunta una nuova spiaggia, dove la Marchetti e Fariba sono sbarcate. La modella ha scoperto quindi di essere eliminata e ha anche avuto modo di parlare con Awed per l’ennesimo inutile confronto. Tra l’altro sarebbe bastato dire ad Awed che Beatrice stava per lasciare l’isola, in modo che non sapesse dell’esistenza di questa spiaggia, e invece si è svelato, senza nessun motivo, dell’esistenza di questa ennesima possibilità. Tutto molto limpido, come sempre…

Il pubblico però inizia davvero a perdere la pazienza. Bocciata l’Isola per ascolti, con la puntata di giovedì scorso scesa sotto i tre milioni di spettatori, prossimamente la si boccerà anche per televoti. Se si continuano a votare persone che poi restano in gioco e che tornano in gara con regolamenti rivisitati a piacimento…La pazienza, come si suol dire in questi casi, ha davvero un limite.