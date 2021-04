Valentina Persia inferocita con Fariba: la difesa dei Prelemi

Valentina Persia sta esagerando? E’ quello che pensa un po’ tutto il popolo del web che segue con affetto L’isola dei famosi e che ultimamente sembra non tollerare alcuni atteggiamenti ed uscite poco carine della comica. Nella decima puntata del reality show, andata in onda proprio ieri sera lunedì 19 aprile, Valentina non ci ha visto più dalla rabbia accusando Fariba Tehrani e spendendo parole tutt’altro che carine. La mamma di Giulia Salemi negli ultimi giorni si è molto isolata e la Persia non è rimasta ferma a guardare, anzi. Le accuse sono partite quando Miryea Stabile ha scoperto che il gruppo ha parlato male di lei dandole della stupida. A riferire questo sarebbe stata proprio Fariba ma per i naufraghi le cose sarebbero andate diversamente.

L’isola dei famosi, Valentina Persia durissima contro Fariba Tehrani: che cosa ha affermato la comica in Palapa

Valentina si è sfogata in Palapa: “Spero che Fariba esca subito, non la voglio più incontrare nella mia vita”. Parole abbastanza forti che non si sono placate troppo presto. La Persia era molto agitata e rabbiosa tanto da aver chiesto addirittura dei provvedimenti alla produzione per allontanare Fariba da Playa Reunion. Insomma, la comica non apprezza affatto la Tehrani definendola una grande manipolatrice ed una persona che non vorrebbe mai avere accanto nella sua vita: “Non voglio averci più nulla a che fare”. Parole che tra l’altro si aggiungono al terribile gesto fatto da Paul in fase di nomination. L’ex calciatore si è passato sul fondoschiena la tessera con il volto di Fariba prima di nominarla e bruciare la scheda nel fuoco.

Giulia Salemi difende mamma Fariba dalle parole di Valentina Persia: cosa hanno detto i Prelemi

Dopo quanto accaduto in Palapa non è mancata la pronta replica della figlia di Fariba, Giulia Salemi. “Non entro nel merito della questione… Ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?” ha così scritto l’influencer sul suo profilo Twitter. E in effetti il popolo del web la pensa come Giulia, Valentina inizia ad esagerare. La Salemi ha mantenuto l’educazione ma anche il suo Pierpaolo Pretelli è voluto intervenire in merito: “Ma io penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame… ma è pur sempre un gioco!”. Insomma i Prelemi hanno preso la loro posizione.