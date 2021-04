Isola dei famosi 2021 nuovi naufraghi in arrivo: ma è proprio necessario?

L’Isola dei famosi 2021 dovrà tenerci compagnia per un altro mesetto circa e a quanto pare, nelle prossime puntate, in Honduras arriveranno altri naufraghi. Quello che ci chiediamo è molto semplice: c’è davvero bisogno di altri concorrenti visto che al momento c’è il pienone sulle spiagge honduregne? Non sarebbe bastato creare delle dinamiche con video, e faccia a faccia più interessanti, grazie al cast che ha iniziato questa avventura? E quanti è corretto far sbarcare in Honduras dopo un mese concorrenti freschi freschi con lo stomaco pieno mentre c’è gente che lì non mangia ormai da un mese?

E se pensiamo che da questa Isola sembra persino impossibile essere eliminati, visto che in qualche modo, a meno che non ti faccia male, non riesci ad andare via, possiamo anche immaginare che questo bisogno di linfa fresca non era poi così necessario. D’altro canto è anche vero che questo cast, che potrebbe persino avere un grande potenziale se solo non si seguisse alla lettera il copione e si lasciasse parlare di più tutti i concorrenti che di cose da dire ne hanno, è uno dei meno famosi di sempre. Non sono nate belle amicizie, non sono nate storie d’amore, c’è solo una guerra senza esclusione di colpi. E purtroppo, dobbiamo dirlo, anche tanta maleducazione e arroganza. Alcuni atteggiamenti trasudano di ignoranza e maleducazione, basti pensare a Gilles Rocca e Valentina Persia, entrati come favoritissimi e candidati adesso a uscire con percentuali bulgare visto che il pubblico non li sopporta per le loro azioni.

In ogni caso, questi nuovi concorrenti sembrano essere pronti a sbarcare in Honduras, ma chi sono e quando arriveranno?

Isola dei famosi 2021 ultime news: nuovi concorrenti in arrivo

Stando alle anticipazioni che trapelano ormai da settimane, nella puntata di domani dell’Isola dei famosi 2021 dovrebbero arrivare alcuni nuovi naufraghi. Tra questi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Tutta gente conosciutissima come potrete notare, personaggi famosissimi per i quali non c’è bisogno di cercare su Google chi siano…

In merito ai nuovi ingressi, c’è anche un’ultima ora di TVBlog che lancia una indiscrezione: non ci sarà Ludovico Vacchelli tra i naufraghi che entreranno in gioco domani. Al suo posto dovrebbe esserci Matteo Diamante.

Non solo. C’è anche un possibile concorrente, il più famosi dei nuovi arrivati, che dovrebbe lanciarsi dall’elicottero forse nella puntata di lunedì. Parliamo di Ignazio Moser, il solo realmente conosciuto nella lista. Peccato però che Moser entri a giochi già iniziati perchè sarebbe stato un valido concorrente sin dal primo giorno…

Ricapitolando quindi, i primi 4 ingressi per la gioia dei naufraghi che da un mese sono in Honduras, dovrebbero arrivare il 22 aprile 2021 mentre Ignazio Moser potrebbe entrare nella puntata di lunedì sera.