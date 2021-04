L’Isola 2021: l’isola dei non famosi, delle finte eliminazioni e della noia

Ma si può davvero andare avanti in questo modo? Dobbiamo resistere ancora per quasi un mese e no, non ce la possiamo fare. L’Isola dei famosi 2021 doveva essere quella ventata di aria fresca dopo sei mesi di Grande Fratello VIP 5. Doveva portare allegria, divertimento, spensieratezza ma anche tanta voglia di avventura. E doveva portare in Honduras anche dei vip famosi, del resto si chiama proprio l’Isola dei famosi. Le premesse c’erano anche ma in pochi giorni il reality si è trasformato nell’Isola dei non famosi, basterebbe leggere i nomi dei 4 concorrenti sbarcati ieri in Honduras per capire il livello. Basso, bassissimo. Un po’ come il livello del gioco della pelota visto ieri, davvero imbarazzante e vergognoso che un uomo di quella stazza, fresco fresco di panino appena mangiato e di materasso per dormire, si sia avventato su donne come Fariba o Francesca Lodo con quella potenza e foga. Imbarazzante che nessuno abbia fermato il gioco, che ci sia stato da ridere e che non sia spesa una sola parola per quello che stava succedendo.

E forse quello, viste le modalità scelte, è stato il solo momento degno di nota nell’ennesima puntata noiosa, brutta e moscia che questo reality ci sta offrendo.

L’Isola dei non famosi e della noia: edizione da dimenticare

Come se non bastasse il fatto che non si possa votare in diretta, visto che la puntata del giovedì è registrata, per l’ennesima volta restano in gioco concorrenti che il pubblico vuole fuori da mesi. E se Fariba vola con il suo 40%, Vera Gemma, colei che tanto è sostenuta da conduttrice e opinionisti, continua e incassare percentuali di non consenso da parte del pubblico ma resta in gara. Incredibile davvero. Per creare dinamiche tra l’altro ( sempre le stesse poi) ieri Vera e Myrea non sono neppure andate a finire su quella spiaggia dove la povera Beatrice ha vissuto per giorni in solitaria. No, restano nel gruppo fino a lunedì nonostante il pubblico le volesse fuori.

Stendiamo poi un velo pietoso sui nuovi 4 ingressi. Ogni volta che si usa il termine show girl per parlare di qualcuno che va ospite nel salotti televisivi, ha avuto un fidanzato famoso e ha fatto qualche comparsa , un procione dell’Alaska risale il fiume al contrario nel tentativo di suicidarsi. Assurdo davvero che si “sprechi” il termine show girl, per etichettare delle persone che con lo show, non hanno nulla a che fare. Imbarazzante davvero.

E pensare che molti personaggi famosi quest’anno hanno lavorato meno a causa del covid e si pensava che potessero accettare l’Isola per rimettersi in pista…Non ci sembra sia andata esattamente in questo modo, le previsioni dell’inizio, non si sono poi concretizzate.

Per concludere, nella puntata dell’Isola in onda ieri, è uscito uno dei pochi famosi di questa edizione. Anche per Paul un nuovo infortunio e l’obbligo quindi di tornare a casa per le cure.

Un appello a chi in quello studio dovrebbe seguire il gioco: evitateci figure come “ma perchè non hai votato la Lodo” quando Francesca è il leader. Se non capite voi le dinamiche, figuratevi a casa…