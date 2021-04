Isola dei famosi, i guadagni dei protagonisti fanno arrabbiare Iva ed Elettra

Quanto guadagnano i protagonisti dell’Isola dei famosi? Qual è il cachet di Ilary Blasi, quanto guadagna a puntata Elettra Lamborghini? Ci sono anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e non dimentichiamo Massimiliano Rosolino. Niente di ufficiale, non sono compensi dichiarati dai diretti interessati ma come sempre le voci girano e sono indiscrezioni che sembra abbiano fatto davvero arrabbiare Iva ed Elettra. Se Ilary Blasi guadagna 50mila euro per ogni puntata dell’Isola dei famosi, quanto guadagnano i tre opinionisti? Non tutti hanno lo stesso valore ma sono proprio le diverse somme che si mormora abbiano generato qualche tensione tra Elettra, Tommaso Zorzi e la Zanicchi. Sarebbe la cantante più giovane la più offesa tra tutti. E’ ancora una volta Santo Pirrotta a raccontare tutto durante il programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina.

SORRISI FINTI TRA GLI OPINIONISTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI?

Quando si parla di soldi c’è sempre qualche litigio e l’argomento dei compensi per il reality show di Mediaset torna. Davvero alti i guadagni, perché dopo l’indiscrezione sui 50mila euro di Ilary Blasi si mormora che Rosolino guadagni 30mila euro a puntata, proprio come Tommaso Zorzi. Ed ecco il problema: sembra che Elettra Lamborghini percepisca solo 25mila euro a puntata, cioè 5mila euro meno dell’ex gieffino vip.

Elettra ha già fatto sapere che queste indiscrezioni sono false ma l’esperto in gossip insiste. Sembra che anche la Zanicchi sia rimasta male ma forse lei è più saggia ed è consapevole che il pubblico di un reality al momento preferisca ascoltare l’opinione di Zorzi. Anche se a dirla tutta non ci sono poi così tante cose su cui discutere in questa edizione, né chissà quali opinioni e perle di saggezza.

Chissà se i più social tra i protagonisti diranno la loro spiegando qual è la verità o lasceranno correre i pettegolezzi.