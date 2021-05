Isola 2021, anche il gruppo scarica Gilles Rocca ma lui non si ritira

Ultime news dall’Isola dei famosi 2021. La puntata di oggi del reality di Canale 5 si è aperta con il gruppo dei primitivi che ha iniziato a porsi delle domande sull’atteggiamento di Gilles Rocca. La prima è stata Francesca Lodo, dispiaciuta del fatto che Gilles non veda più in lei una spalla, una persona sulla quale appoggiarsi. Diverso invece l’atteggiamento di Ubaldo e Valentina Persia che non sono più molto sicuri di voler sostenere Gilles in questo suo modo di fare. Ubaldo ha fatto notare che isolarsi non ha nessun senso e che forse se si desse da fare, si divertirebbe, non penserebbe e cambierebbe atteggiamento. Con le sue parole ha chiaramente fatto notare che ormai Gilles non è neppure utile al gruppo per cui se proprio non vuole stare sull’Isola dovrebbe essere arrivato il momento di ritirarsi.

Dello stesso avviso è Valentina Persia. La comica senza nascondersi dietro a un dito commenta che l’ennesimo isolamento di Gilles Rocca non ha nessun senso e che se si sente male, dovrebbe alzare la mano e dire di voler tornare a casa, non aspettare la decisione del pubblico. Nel frattempo uno sconsolato Gilles continuava a pregare davanti al santino della sua fidanzata Miriam mentre gli altri si chiedevano il senso di tutto questo. Gilles è stato poi nuovamente male ed è andato in barca in un’altra isola per accertamenti medici.

Il gruppo dei primitivi scarica Gilles Rocca

“Mi è sembrato quasi come se si fossero tolti un peso” ha detto Emanuela Tittocchia commentando insieme a Matteo Diamante la scena che ha visto la sera precedente. La Tittocchia era stata la prima a far notare giovedì scorso che forse Gilles avrebbe dovuto ritirarsi ma quello che non l’ha convinta, è stato l’atteggiamento del gruppo verso il naufrago.

“Sono ritornato e adesso sto meglio mi ha fatto piacere essere accolto da tante persone con affetto e provo ad andare avanti” ha detto Gilles che per l’occasione ha mostrato anche un bel sorriso. Chi non ha riso per niente è stata Valentina Persia che ha commentato con queste parole: “Quando ho visto la barca arrivare avevo i capelli davanti agli occhi, appena ho capito che era Gilles che era tornato, me li sono riabbassati”.

Quale sarà il destino di Gilles? Lo scopriremo solo questa sera.