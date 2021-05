Sono 5 i finalisti di Amici 20: svelati tutti i nomi

Nel corso della puntata di Amici 20 in onda l’8 maggio 2021, abbiamo scoperto i nomi di tutti i finalisti di questa ventesima edizione del programma di Canale 5. A sorpresa, Maria de Filippi alla fine del programma, quando i ragazzi erano già in casetta e si aspettavano di conoscere l’esito della serata, ha rimescolato le carte, regalando al pubblico un colpo di scena finale. I ragazzi infatti si aspettavano che i finalisti fossero solo 4 ma invece i posti per la finalissima erano 5.

Dopo la puntata, che ha visto Aka7ven diventare il primo finalista, seguito poi da Giulia e da Sangiovanni, i ragazzi sono tornati in casetta pronti a scoprire il nome di quello che pensavano essere l’ultimo finalista. Hanno così scoperto che a continuare il suo sogno, era il ballerino Alessandro. Maria però aveva salutato in modo particolare solo Tancredi e Serena, mentre per Deddy non aveva speso nessuna parola, cosa che in parte aveva fatto insospettire tutti. Ma quando anche Deddy è stato chiamato a fare i bagagli e a salutare tutti i compagni, le cose sono cambiate…

I 5 finalisti di Amici 20

Rimasti da soli in casetta, i 4 finalisti si stavano godendo la serata da vincitori, con un po’ di nostalgia per i loro compagni. Maria de Filippi è entrata con la sua voce in casetta per chiedere ai ragazzi se si fossero accorti che nel corso della serata non aveva mai detto che i posti in finale fossero solo 4. E così tutti i finalisti hanno scoperto che poteva esserci un quinto finalista! E hanno guardato sullo schermo tutto quello che succedeva. A passare in finale insieme ad Aka7ven, Giulia , Sangiovanni e Alessandro è stato Deddy. Arrivato in studio il cantante pensava di dover salutare Maria e invece si è accomodato su una delle poltrone dei giudici per poi scoprire che anche per lui c’era la maglietta dorata che significa finale e la gioia è stata grandissima!

Appuntamento quindi a sabato prossimo, con la finale in diretta, per scoprire chi vincerà Amici 20.