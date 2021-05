L’Isola dei Famosi 2021: Awed bara e vince la prova leader, social in rivolta contro lo youtuber

A oramai due settimane dalla finale, a L’Isola dei Famosi 2021 sono fondamentali le prove leader: le sfide che permettono ad un solo naufrago a settimana di essere immune dalle nomination e soprattutto di poter spedire direttamente al televoto un naufrago a propria insindacabile scelta. Lo sa bene Isolde Kostner che da ben quattro puntate è stata eletta la campionessa in carica di ogni gioco. Eppure, nella puntata andata in onda lunedì 17 maggio, la campionessa è stata battuta da Awed.

Com’è successo? Lo youtuber e la plurimedagliata si sono dovuti sfidare nella prova del serpente honduregno: i due sfidanti, legati mani e piedi, hanno dovuto strisciare nella sabbia e spingere un pallone da calcio verso un obiettivo che distava dalla partenza alcuni metri. La vittoria di Awed è stata schiacciante tanto che Isolde Kostner era ancora a metà percorso quando lo youtuber ha raggiunto la metà. Com’è possibile, vi starete chiedendo? Semplice: Awed ha barato.

L’Isola dei Famosi 2021: Awed bara e vince la prova leader

Sì, Awed ha barato nella prova leader e la dimostrazione del fatto che non abbia rispettato la regola principale della gara era stata sotto l’occhio di tutti nel corso del suo intero svolgimento. Infrangendo alla regola, infatti, Awed ha utilizzato il braccio e il gomito sinistro per spingersi e issare il suo corpo in avanti; questo ha fatto in modo che i movimenti del ragazzo fossero maggiormente rapidi tanto da aver concluso percorso con un distacco dall’avversaria davvero senza precedenti.

Ovviamente la suddetta infrazione è stata adocchiata dai numerosissimi fan del programma che, attraverso i social Facebook, Twitter e Instagram, si sono fiondati a protestare. Una protesta che però non è mai stata accolta in quanto sia Ilary Blasi in studio ma anche Massimiliano Rosolino in collegamento da Playa Palapa hanno spiegato che la gara si è svolta in assoluta regolarità. Awed è stato eletto leader e ha deciso di mandare per direttissima al televoto proprio la sua diretta avversaria Isolde Kostner.

La prova che Awed aveva un braccio libero a differenza di Isolde che li aveva entrambi legati dietro la schiena e che lo usava per aiutarsi#isola pic.twitter.com/nCMSKyinTp— BagnoTrash (@bagnotrash) May 17, 2021

A seguito di questa VAR, L’Isola dei Famosi 2021 revocherà i poteri di leader ad Awed? Oppure il gioco continuerà come se nulla fosse? I fan del reality Mediaset si aspettano una chiara presa di posizione dopo questa evidentissima irregolarità. E noi ci auguriamo che questa presa di posizione ci sarà.