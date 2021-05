Ariela e Biniyam di 90 giorni per innamorarsi un anno dopo stanno ancora insieme in Etiopia?

Tra le coppie protagoniste della seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti ci sono Biniyam e Ariela. I due sono davvero innamoratissimi e hanno coronato il sogno d’amore con la nascita di un bambino, nato proprio in Etiopia dove la bella americana si è trasferita poche settimane prima dell’arrivo di suo figlio. Per Ariela, che è sempre stata abituata a vivere una vita agiata, complice anche il benessere che i suoi genitori le hanno sempre garantito, non è stato facile trasferirsi in Africa. Rinunciare a tutte le comodità che ha sempre avuto e iniziare tutto in un momento delicatissimo come quello della nascita di un bambino. Ha ha fatto tutto per amore, anche perchè ha sempre creduto nelle potenzialità artistiche del suo compagno, Biniyam al quale, nonostante la gelosia, è stata comunque sempre vicino. Ma è passato un anno dagli episodi che sono stati registratati appunto tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, caratterizzati tra l’altro anche dalla pandemia. Come stanno adesso le cose, i due stanno ancora insieme? Vivono in Etiopia?

90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti: Biniyam e Ariela si sono sposati?

Grazie ai social possiamo dirvi che Ariela e Biniyam sono felici e vivono con il loro bambino ancora in Africa. Si sono anche fidanzati ma forse hanno rinunciato alle nozze per permettere, a pandemia finita, ai parenti di Ariela di tornare in Africa per il lieto evento. Le immagini che arrivano dall’Etiopia pubblicate sui social da Ariela ci mostrano che la ragazza ormai fa parte a tutti gli effetti della famiglia del suo fidanzato e forse ha finalmente trovato il giusto modo di integrarsi.

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni articoli, sui siti americani in cui si parla di una possibile seconda gravidanza di Ariela ma a giudicare dagli scatti che la ragazza americana ha postato in rete, non sembra essere incinta, anzi. E’ molto più magra rispetto ai mesi successivi alla gravidanza e non sembra essere in dolce attesa.

I fan del programma americano hanno visto la storia sui social e l’hanno poi postata su INstagram. Si tratta di un video di pochissimi secondi durante il quale Biniyam sembra dire che Ariela sia incinta e lei fa una faccia strana come se non se lo aspettava. Si tratta di uno scherzo oppure i due lo hanno scoperto da poco e la bella americana non voleva che la notizia trapelasse così presto? Ariela e il suo fidanzato sono molto attivi sui social per cui basterà seguirli per capire se davvero lei è di nuovo incinta a un anno dalla nascita del primo figlio che abbiamo tutti conosciuto nella seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti.

In ogni caso la coppia è molto affiatata e non è stata scalfita neppure dalla pandemia per cui le persone che non credevano in questo amore, hanno perso la loro scommessa!

Qui vi parliamo di un’altra coppia, Brittany e Yazan