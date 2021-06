Awed vince l’Isola ma resta pelle e ossa: quanto pesa ora

L’Isola dei famosi quest’anno ha avuto un grosso grossissimo problema: il peso dei naufraghi. Tutto è finito a tarallucci e vino certo, ma le immagini di Awed rimasto completamente pelle e ossa non sono state certamente un bel messaggio. Nel nostro paese ci sono migliaia di persone che soffrono di disturbi alimentari e spesso, situazioni come quelle viste all’Isola, si liquidano con un “tanto più magro stai bene“. Messaggi che non dovrebbero mai passare, soprattutto in una televisione che mostra sempre modelli perfetti di magrezza, quando nel magro non c’è assolutamente nulla di bello, solo perchè magro. Ma sono concetti questi, che ancora oggi non passano, altrimenti non si tratterebbe con questa leggerezza l’argomento. Awed non è stato bene nel suo percorso, e più di così chiaramente non poteva dimagrire. Partito 75 chili, come ha rivelato lui stesso ieri poco dopo la fine della diretta della finale, pesa al momento 55 kg. Ha perso quindi circa 20 chili, una cosa che di certo non va bene ( e pare da indiscrezioni che al concorrente a un certo punto siano stati dati anche degli integratori).

Che brutto vedere i concorrenti ridotti in questo modo, che si spaventano guardandosi allo specchio dopo quasi tre mesi, essendo diventate altre persone. Qui lo ribadiamo il problema non sta nell’estetica ma nella salute. Far perdere 20 chili a una persona in meno di tre mesi non è di certo salutare e non va bene. La soluzione? Molto semplice. Non scegliere chi far mangiare random ma organizzare delle prove con ricompense diverse, con cibo da mangiare per tutta la settimana. E’ l’Isola dei famosi, non l’isola dei morti di fame e di chi si ammala sotto il sole dell’Honduras. Perchè probabilmente Simone si rimetterà, ma non è detto che succeda per tutti.

Awed si pesa dopo la vittoria dall’Isola dei famosi 2021

Le prime parole di Awed dopo il trionfo all’Isola dei famosi 2021: