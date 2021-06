L’Isola dei Famosi 2021: vincitore senza sorprese nel reality di Ilary Blasi, è un altro influencer

Canale Cinque passerà alla storia per aver dato in un mano agli influencer i suoi più famosi reality show nell’intera stagione televisiva 2020 – 2021. Dopo aver portato alla vittoria l’instagram star Tommaso Zorzi con il Grande Fratello VIP 5, Mediaset segna sui suoi annali la vittoria dello youtuber Awed a L’Isola dei Famosi 2021. Il giovane creato napoletano classe 1996 si è conquistato la vittoria finale nel reality show per “naufraghi” di Ilary Blasi dopo oltre tre mesi di sfide, televoti e polemiche a causa di strategie e sotterfugi aspramente criticati dal pubblico da casa.

Nulla di fatto, dunque, per Valentina Persia – la barzellettiera di origini abruzzesi – che deve prendere col sorriso il suo meritatissimo secondo posto. La vittoria finale di Simone Paciello detto Awed è stata siglata da un televoto flash che lo ha portato nell’Olimpo col 61% dei voti (contro il 39% conquistato dalla sua avversaria). Terzo posto a sorpresa per Andrea Cerioli che, nel corso della finalissima del 7 giugno 2021, è riuscito anche ad incontrare dal vivo la sua fidanzata Arianna Cirrincione.

L’Isola dei Famosi 2021: il vincitore è Awed

L’elezione del vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 è stata svolta per la prima volta in collegamento fra l’Italia e l’Honduras senza la tradizionale reunion di tutti i finalisti negli studi lombardi a causa delle astringenti norme anti-covid, che avrebbe costretto cast tecnico e naufraghi ad una quarantena obbligatoria di almeno 10 giorni; intervallo di tempo che avrebbe evidentemente sballato tutti i piani di messa in onda del programma. Ad Awed va il premio di 100mila Euro di cui la metà saranno obbligatoriamente devoluti in beneficenza. L’Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser si rade capelli e barba per la pasta, le immagini shock

Oltre al podio Awed – Valentina Persia – Andrea Cerioli, la finale ha visto piazzarsi solo al quarto posto Ignazio Moser (che si era persino sacrificato per il gruppo facendosi rasare a zero); quinto posto per la modella Beatrice Marchetti; sesto ed ultimo posto in finale per il povero Matteo Diamante, il primo ad uscire di scena dopo i risultati del classico televoto settimanale.

Conclusa questa prima stagione di prova, la povera Ilary Blasi dovrà necessariamente mettersi in carreggiata in previsione del ritorno quasi certo de L’Isola dei Famosi nel 2022: la sua conduzione fuori dalle righe sembra aver convinto poco gli spettatori visto gli ascolti appena insufficienti raccolti nel corso delle oltre venti puntate realizzate. Urge una nuova Isola dei Famosi… per non affogare.