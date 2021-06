Chiude l’Isola dei famosi 2021, una edizione insensata da dimenticare: gli ascolti della finale

Con la puntata in onda il 7 giugno 2021 si chiude una edizione dell’Isola dei famosi completamente da dimenticare. Con 3.317.000 di spettatori e uno share del 22,97%, questa finale dell’Isola dei famosi fa meglio solo di quella del 2019, tutte le altre ultime puntate dal 2015 a oggi, hanno incassato risultati migliori. In ogni caso, un dignitoso risultato dopo una edizione totalmente sbagliata.

Riassunta in una sola parola: INSENSATA. Un cast di sconosciuti che avrebbe potuto fare bene ma che è stato messo a dura prova da schemi autoriali davvero incomprensibili e televoti che hanno fatto fuori i pochi che avrebbero potuto regalare quel sano trash che serve nei reality di questo genere. Zero empatia tra conduttrice ( una Ilary Blasi così sottotono non la si vedeva da tempo) e opinionisti ( salviamo solo Tommaso Zorzi, non osiamo immaginare che cosa sarebbe stata questa isola con le sole Elettra e Iva). Regolamenti che cambiavano tra un blocco pubblicitario e l’altro, concorrenti con amnesie e azioni paracule come non si vedevano da anni. Ascolti imbarazzanti e un doppio appuntamento del quale davvero, non c’è nessun bisogno. Malissimo questa Isola dei famosi 2021, molto molto male.

Isola dei famosi 2021: dal 2015 secondo peggior risultato

Vediamo quindi il confronto con le passate edizioni.

Nel 2015 la finale aveva appassionato 6.545.000 con il 31,99%. Ma ormai quei numeri un reality se li sogna. Poi nel 2016 era calata a 4.760.000 con il 24,71% . Nel 2017 ancora un calo con 4.253.000 e il 24,58% . Nel 2018 si resta sugli stessi numeri con una media di 4.545.000 e il 26,43% per la finale. Nel 2019 il risultato è molto simile a quello maturato ieri con 3.231.000 e il 18,06% .

Per la finale dell’Isola di Ilary Blasi nel 2021: 3.317.000 e il 22,97%. Si sale rispetto alle puntate precedenti ma il risultato non è sicuramente quello che ci si aspetta da una finale. Purtroppo questa edizione non ha funzionato. Si parlava di un ritorno alle origini, di una edizione rivoluzionata e ci avevamo creduto e anche sperato. E invece…Nulla di fatto.