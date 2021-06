Awed confessa: spaventatissimo per le sue condizioni fisiche ha pensato di mollare

Sono passati solo pochi giorni dal rientro in Italia per i protagonisti dell‘Isola dei famosi 2021 e tornare alla vita di tutti i giorni non è semplice, dopo tre mesi su un’isola deserta. Provano a raccontarsi e a raccontarci quello che hanno vissuto e Awed, il vincitore di questa edizione del reality, spiega quello che ha provato quando si è reso conto di essere dimagrito così tanto. Durante i tre mesi sull’Isola, il neo vincitore, ha perso più di 20 chili. Una situazione non semplice da gestire. E Awed non nasconde di aver avuto anche paura per la sua salute. Oggi rivede quelle foto, quelle immagini dei momenti più difficili ma lancia anche un messaggio a chi lo segue, quasi 2 milioni di persone sui social.

Le parole di Simone sui social:

È giusto che io spenda due parole in merito alle mie condizioni fisiche all’isola.

Riguardando queste foto devo ammettere di essermi spaventato molto anche io.

Non vi nascondo che arrivato ad un certo punto, dopo 40 giorni, si stava materializzando nella mia testa l’idea di volermi ritirare.

Ero arrivato al punto che ogni mattina mi svegliavo e pensavo:“Sono arrivato allo stremo delle mie forze, non ne posso più” però sentivo anche una voce dentro di me che diceva di non mollare per nessun motivo al mondo e che dovevo lavorare di più sulla mia testa per non pensare al mio corpo.

E allora così ho fatto: Se prima più mi guardavo e più mi odiavo ad un certo punto è scattato qualcosa dentro di me.

Ho iniziato a RIDERE di me stesso.

Con la sola arma dell’autoironia ad un certo punto il mio fisico non era più un problema per me.

Lì ho capito una cosa sacrosanta ovvero: “Solo ridendo di te stesso riesci a star bene con te stesso.” E così è stato.

Quest’esperienza mi ha aiutato tantissimo ad ACCETTARMI.

Mi accetto quindi mi piaccio.

Accettatevi sempre per quello che siete, nessuno è realmente sbagliato, “brutto,magro,grasso” sono parole che non esistono.

Accettiamoci per quello che siamo, sempre.