Mirko e Guenda Goria prima coppia di Temptation Island 2021?

Guenda Goria sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Temptation Island insieme al suo fidanzato Mirko? Sembra proprio di sì ed è l’indiscrezione che sta facendo il giro del web in queste ultime ore. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta potrebbe mettersi nuovamente alla prova all’interno di un reality show dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, proprio qualche mese fa. Niente di ufficiale al momento ma a regalare qualche speranza in più è proprio Guenda. Durante un’intervista per RTL 102.5, l’attrice ha affermato di sentirsi pronta a mettersi alla prova in una situazione simile. La Goria in coppia con Mirko a Temptation Island? Ci sarebbe un solo problema.

Temptation Island 2021, Guenda Goria in coppia con Mirko? Tutto nelle mani di lui

Perché tutto sarebbe nelle mani di Mirko Gancitano? Perché il compagno di Guenda Goria sarebbe particolarmente geloso. “Lui è talmente geloso che chiederebbe il falò di confronto la prima sera” ha rivelato lei. Beh, non sarebbe la prima volta che un partner chiede il falò immediato con netto anticipo. Mirko ha detto di essere innamorato della sua nuova fidanzata e anche Guenda ricambia, potrebbe essere quindi già tempo di avere delle prove importanti per la relazione? Temptation Island potrebbe dare tante conferme alla coppia. Secondo le indiscrezioni, la produzione dell’isola delle tentazioni avrebbe già chiesto alla Goria e al suo Mirko di partecipare alla prossima edizione. Bisogna solo vedere se i due decideranno di accettare. Intanto si mostrano uniti più che mai nelle foto postate sui social network. Mirko ha pure conosciuto la famiglia di Guenda. Sembrano fare proprio sul serio.

Guenda Goria e il fidanzato Mirko possibile prima coppia a Temptation Island 2021: mancherebbe poco alla conferma

Manca ormai poco alla messa in onda dell’edizione 2021 di Temptation Island. Filippo Bisciglia partiranno su Canale 5 dal 30 di giugno. Questo vale a dire che se Guenda e Mirko hanno deciso di accettare, la conferma della loro partecipazione non tarderebbe ad arrivare. Non ci resta che attendere qualche giorno ancora per scoprire se l’ex gieffina parteciperà ad un nuovo reality show e questa volta in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Si era detto che questa edizione di Temptation Island avrebbe visto protagonisti dei personaggi non famosi e nel caso di Guenda non si può certo dire che sia così ( è reduce tra l’altro anche dall’ultima edizione del GF VIP). Cosa dobbiamo aspettarci quindi? Le registrazioni del programma inizieranno a breve, forse la prossima settimana visto che la prima puntata di Temptation andrà in onda a fine mese, per cui molto presto avremo conferme o smentite.