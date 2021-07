Tommaso lasciato da Valentina ha rivisto la tentatrice Giulia? Le news

Tommaso Eletti è stato senza dubbio l’eroe di questa edizione di Temptation Island , in negativo ovviamente. Perchè è riuscito ad andare oltre qualsiasi pudore, a fare quello che nessuno prima di lui in quasi dieci anni di programma aveva fatto. Non solo si stava palesemente costruendo una relazione parallela mentre la sua fidanzata era nell’altro villaggio ma ha anche avuto l’ardire di presentarsi al falò, dire due frasi sconnesse una dietro l’altra e chiedere persino a Valentina di tornare insieme ( tutto questo dopo aver limonato per giorni con un’altra donna, e forse fatto anche sess0). Un vero eroe insomma, ma di quelli che si trovano solo in certi film, non di certo di quelli che dovrebbero avere una relazione sana con una donna ed essere un modello per altri giovani come lui.

In ogni caso, almeno la sua vacanza gratis nel villaggio sardo, grazie a un barlume di Valentina è finita. Come avrete visto nella puntata di Temptation Island 2021, alla fine il ragazzo non è tornato dalla single Giulia ma questo non significa nulla. E’ possibile che Tommaso e la tentatrice si siano poi rivisti? Quello che abbiamo visto ieri sera dovrebbe esser accaduto almeno tre settimane fa, che cosa è successo dopo?

Tommaso e Valentina sono tornati insieme?

Per il momento dai social dei tre protagonisti di questo triangolo non arrivano informazioni utili anche perchè probabilmente ci sarà come succede da qualche tempo, una puntata finale con una sorta di “riassunto” di quello che è stato e con le ultime notizie sul poi…E forse in quel momento scopriremo che cosa ne è stato di Valentina e Tommaso, da non escludere che i due siano tornati insieme, perchè le edizioni passate di Temptation ci hanno dimostrato che davvero tutto può succedere.

Tommaso ha rivisto Giulia dopo Temptation Island 2021 ?

La single Giulia Cerini però, rispondendo a delle storie sui social, ha detto di essere single. E anche questo non significa nulla perchè se c’è in corso una frequentazione, non si è necessariamente impegnati.