Ballando con le stelle 2021: è Morgan il primo concorrente

Tra i primi a dare notizia che Morgan è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2021 c’è Selvaggia Lucarelli. Quando c’è Morgan niente è sicuro, anche se le indiscrezioni rivelate da TPI sembrano concrete. Si pensa già alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e con il nome appena annunciato possiamo già immaginare che ne vedremo delle belle. Marco Castoldi è già stato sul palco dell’Auditorium ma invitato da Milly Carlucci nel ruolo di ospite, di ballerino per una notte. Era il 2017 e questa volta se davvero Morgan e Milly Carlucci hanno già preso accordi definitivi sarà tutto ben diverso. Come reagirà il musicista alle critiche della giuria, ai voti, al sostegno o meno del pubblico? Nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo per l’annuncio del cast di Ballando con le Stelle 2021 salta fuori un nome che fa già rumore.

GIA’ AL LAVORO PER BALLANDO CON LE STELLE 2021

Sembra che la macchina si sia già messa in moto per preparare un’edizione destinata a fare discutere. Ricordiamo che Morgan nel 2017 era stato scelto da Maria De Filippi come giudice di Amici, era il capitano della squadra bianca ma lasciò tutto dopo un’accesa polemica. Dopo pochi giorni Milly Carlucci lo volle nel suo show provocando altre polemiche. Per molti quell’invito a Morgan fu uno sgarbo fatto alla De Filippi. Cosa sempre negata dalla Carlucci.

Sono passati un po’ di anni, l’esperienza ad Amici è stata archiviata ma nel frattempo Morgan ha continuato a dare a tutti materiale per spettegolare e indagare sulla sua vita.

Morgan non ha confermato ma nemmeno smentito, Selvaggia Lucarelli si è limitata a postare il tweet dell’annuncio, c’è tutto il tempo per iniziare ad immaginare come sarà la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci riuscirà a far mantenere la calma ai presenti in studio?