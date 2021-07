Jessica e Sergio di Matrimonio a prima vista, lui ci crede lei di meno: dureranno?

E’ on line da qualche giorno la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, siamo giunti alla settima made in Italy ( la quarta targata Real Time). E tra i protagonisti di questa edizione disponibile su Discovery Plus da luglio 2021, ci sono Sergio Capozzi e Jessica, una delle tre coppie che hanno deciso di sposarsi a prima vista. Jessica è una donna che dedica quasi tutto il tempo a sua disposizione al lavoro. Lo ha messo subito in chiaro, persino nel giorno delle nozze, perchè per lei, il lavoro è una parte fondamentale della sua vita, del suo essere. Sergio avrebbe preferito conoscere una donna diversa ma poche ore dopo le nozze, aveva già scoperto tanti lati di Jessica che lo rendevano felice e allo stesso tempo curiosi. Per Jessica invece i dubbi sono tanti, uno su tutti l’età. Sergio ha qualche anno in più di Jessica ma non basta. La bella lombarda aveva chiesto infatti di poter avere un uomo molto più grande di lei ( come hanno spiegato gli esperti, la figura paterna è molto ingombrante nella sua vita). Ma è stato scelto Sergio, che ha 35 anni ma è un uomo formato e maturo, tutte cose che Jessica in poche ore ha scoperto e che l’hanno portata in qualche modo a lasciarsi andare, anche se non del tutto. Ed è proprio questo suo essere trattenuta che ha mandato in crisi Sergio.

Conosciamo tutte le coppie di Matrimonio a prima vista 7

Matrimonio a prima vista Italia 7: Sergio e Jessica stanno ancora insieme?

Non possiamo rispondere ancora a questa domanda. On line su Discovery Plus infatti, ci sono solo tre episodi di questa nuova stagione. Possiamo dirvi che la luna di miele in Sicilia era partita nel migliore dei modi ma una discussione poi, ha cambiato tutto. Sergio ha fatto notare a Jessica che forse a volte è costruita, che vorrebbe dire delle cose e o farne altre ( come baciarlo) ma non si lascia andare. Jessica lo sa bene ma il fatto che Sergio l’abbia definita falsa, la manda in crisi.

Sergio dal canto suo non ha nessuna intenzione di seguirla in questa strada intrapresa, perchè se alla prima discussione si scappa e ci si arrende, allora non vale la pena lottare. Jessica metterà da parte la corazza che sembra essersi costruita nel tempo, per provare a conoscere il meglio il suo neo marito?

Continuate a seguirci, ve lo racconteremo anche nelle prossime settimane per poi dirvi che cosa è successo tra i due nel giorno della scelta. Stanno ancora insieme o hanno divorziato? Non possiamo ancora saperlo!