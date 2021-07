Temptation Island 2021: Jessica e Alessando, il falò finale finisce malissimo

Quinto nonché penultimo appuntamento con Temptation Island 2021: il reality show sulla fedeltà coniugale di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Il programma procede spedito con la sua tabella di marcia: in ogni puntata almeno una coppia delle finire al falò di confronto quasi da contratto e, com’è già successo fino alla scorso episodio, anche in questo quinto appuntamento abbiamo avuto l’ennesimo falò di confronto anticipato. A godersi il fuocherello della vergogna questa volta sono Jessica e Alessandro.

Lei Jessica, ha 34 anni ed è un’impiegata di Tradate (in provincia di Varese). Lui è Alessandro, ha 28 anni, è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia. Sono fidanzati da sette anni e convivono da due anni. A chiedere di partecipare alla trasmissione è stata Jessica, spinta da una insicurezza sorta dal momento della convivenza in poi. Secondo la ragazza, infatti, il suo fidanzato si sarebbe rammollito preferendo una vita più pantofolaia a quella più sfrenata che viveva prima. Eppure a Temptation, il palestratissimo Alessandro ha dimostrato l’esatto contrario…

Temptation Island 2021: Jessica e Alessando, il falò finale

È dall’inizio di questa edizione di Temptation Island che Alessandro ribolle di risentimento nei confronti della sua ragazza, anche a causa di numerose confessioni intime che lei ha deciso di fare senza grossi problemi ai tentatori nel villaggio: poca affinità sentimentale, scarso interesse a letto… Insomma, una escalation di dichiarazioni che hanno mandato in tilt Alessandro. E se già non bastasse spiattellare ai quattro venti la privacy del ragazzo, Jessica ha deciso di iniziare un (molto) approfondita conoscenza con uno dei tentatori presenti nel suo villaggio.

Oltre ai baci, agli abbracci, alle coccole e a qualche affermazione piccante (Jessica e il tentatore si sono reciprocamente invitati a spiare i costumi da bagno), la ragazza si è lasciata andare in maniera decisa decidendo di invitare il tentatore Davide nei suoi appartamenti per trascorrere una notte insieme. I due sono finiti uno sull’altro in uno striminzito letto singolo fra amoreggiamenti e palpatine. Apriti cielo: Alessandro ha chiesto il falò di confronto.

Jessica è sempre più convinta che gli atteggiamenti del suo fidanzato Alessandro con la single Carlotta siano solo frutto di una ripicca! Cosa ne pensate delle sue parole? #TemptationIsland pic.twitter.com/J7DZ0B3GhD — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Il falò è stato infuocato, in tutti i sensi. I due ragazzi si sono rinfacciati qualsiasi cosa: dalle fine della libido nella coppia ai costosissimi regali che lui le ha fatto per farla stare meglio (fra cui anche una auto mai usata), passando per i baci di nascosto che Jessica ha dato al tentatore nel segreto dell’appartamento del giovane ragazzotto (dove non ci sono le telecamere). Jessica ha vissuto la discussione in maniera poco concitata, quasi passiva; lui ha sbraitato per molto tempo… fino ad una rivelazione: la ama ancora ma dopo questa esperienza il sentimento verso Jessica andrà scemando pian pianino. I due decidono di lasciare Temptation Island 2021 da separati.

Ma poco importa. Sbrigati i convenevoli al falò, i due sono ritornati nel villaggio per farsi consolare dai rispettivi tentatori ammiccanti: Jessica è tornata fra le braccia di Davide, Alessandro ha chiesto di voler conoscere meglio la single Carlotta.