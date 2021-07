Al GF VIP 6 anche il figlio di Patrizia Mirigliani: scelta giusta?

Patrizia Mirigliani qualche tempo fa ha rilasciato delle interviste molto toccanti per raccontare il periodo buio che stava affrontando a causa dei problemi di suo figlio. Nicola Pisu, non è mai finito alla ribalta della cronaca e se non fosse stato per le parole di sua madre, poco si sarebbe saputo sul suo conto. Una scelta difficile quella della Mirigliani che ha scelto di denunciare pubblicamente, quello che le stava accadendo. Oggi sembra che Nicola abbia compreso gli errori commessi e che sia persino pronto per un percorso televisivo, una sorta di riabilitazione. Potrebbe essere un concorrente del Grande Fratello VIP 6. Lo ha anticipato Davide Maggio, in una lunga diretta instagram ieri, commentando anche la scelta fatta da Alfonso Signorini. Una scelta, a detta del critico televisivo, interessante perchè Nicola, potrebbe raccontare nella casa del GF VIP, quello che ha dovuto superare e anche come ha fatto a uscirne.

Nicola Pisu concorrente del Grande Fratello VIP 6? L’indiscrezione

Al momento nulla di ufficiale ma generalmente, le indiscrezioni che arrivano da Davide Maggio, sono sempre molto precise. E il giornalista ieri, sembrava molto ben informato in merito alla partecipazione del figlio di Patrizia Mirigliani al GF VIP 6. Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del reality e il cast è in via di definizione. Forse pochi conosceranno Nicola, che tra l’altro non è mai andato in tv a “replicare” in qualche modo a sua madre. Ma la storia, è davvero forte, visto che la Mirigliani ha dovuto denunciarlo per salvarlo e cercare di tenerlo in vita.

Non era stato semplice per Patrizia Mirigliani denunciare prima alle forze dell’ordine, e poi raccontare anche in tv tutto quello che era successo nella vita di suo figlio a causa della dipendenza dalla droga. Ma ha trovato il coraggio di farlo, anche per essere di esempio ad altre madri che si sono trovate nella sua stessa situazione.

E chissà che Nicola non voglia partecipare al GF VIP 6 proprio per dimostrare a sua madre di essere cambiato e magari anche per ringraziarla per quello che ha fatto. Probabilmente se non fosse stato per lei, oggi non avrebbe neppure la possibilità di ambire a un percorso televisivo che potrebbe comunque essergli d’aiuto. Non ci resta che attendere!