Lorella Cuccarini prof di canto ad Amici 21: a chi ha dubbi, lei risponde così

Una scelta molto particolare fatta da Maria de Filippi in vista della prossima edizione di Amici, una scelta che, come fa notare la stessa Lorella Cuccarini è storica. Mai prima infatti un prof della scuola era passato dal ballo al canto, la Cuccarini avrà una sorta di primato in questo. Ma in vista di Amici 21, c’è chi ha qualche dubbio in merito a questa scelta. Come vi avevamo raccontato, sarebbe stata una decisione presa in extremis da parte di Maria, dopo il no di Arisa ( che poi avrebbe chiesto di tornare quando però ormai i giochi erano fatti). E così Lorella è andata a coprire il posto vacante lasciato dalla cantante lucana, mentre al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare Raimondo Todaro. Tutte cose che per ora, non sono state confermate in modo ufficiale. Di certo c’è che Lorella Cuccarini occuperà un posto nella scuola e insegnerà canto. Proprio di questo ha parlato poche ore fa sui social, rispondendo alle domande di chi ha qualche dubbio sulle sue “capacità” e ricordando quindi ai meno giovani da dove la sua carriera ha avuto inizio…Inoltre la Cuccarini ha spiegato che è stata la stessa Maria de Filippi a chiederle di diventare una insegnante di canto, e visto che lei si fida ciecamente di Maria, non ha potuto che accettare questa proposta.

Lorella Cuccarini prof di canto ad Amici 20

Le perplessità non mancano tanto che sui social, è la stessa Lorella Cuccarini a rispondere alle domande di chi mette in dubbio le sue capacità ricordando ai più giovani che ha inciso un album quando aveva solo 20 anni e ha avuto anche un discreto successo in ambito musicale, quindi si, ha le doti per insegnare a dei ragazzi giovanissimi. Del resto già nell’ultima edizione di Amici, l’avevamo vista spesso in saletta insieme a Martina, per delle lezioni di canto.

Inoltre la Cuccarini ha ricordato il suo Festival e anche i musical dei quali è stata protagonista, anche come cantante. Insomma ha davvero le carte in regola , bisognerà poi vedere che genere di talenti deciderà di portare nella scuola e come imposterà il suo lavoro. Ma questo lo scopriremo solo tra qualche settimana. La Cuccarini tra l’altro conferma anche la partenza anticipata di Amici 21 ma dice di non aver ancora saputo la data precisa. Non ci resta quindi che attendere tutte le news ufficiali sulla prossima edizione di Amici.