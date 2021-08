La frecciata di Simone di Pasquale a Raimondo Todaro

Forse qualcuno ancora non lo sa ma Raimondo Todaro non sarà protagonista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il maestro, dopo aver vinto il maggior numero di edizioni del programma, ha deciso di lasciare, in cerca di nuovi stimoli e di nuove avventure. Dell’addio di Todaro a Ballando, ha parlato nelle ultime ore in una intervista per Nuovo, un suo ex collega, Simone di Pasquale, altro amatissimo maestro di Ballando con le stelle. L’addio di Raimondo al programma non è stato indolore e sui social si è scatenata una sorta di polemica a distanza tra il ballerino e Milly Carlucci, che non ha molto gradito la modalità scelta da Todaro per dire addio al programma. E su questo torna proprio Simone di Pasquale, che dice la sua su quanto accaduto, lanciando una frecciata a Raimondo.

Simone di Pasquale lancia una frecciatina a Raimondo Todaro

Le parole di Simone di Pasquale per la rivista Nuovo:

Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità.

E poi:

Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa

Todaro aveva spiegato via social che non era stato possibile incontrare Milly, visto che era risultato positivo al covid 19. Ed era questo il motivo per il quale aveva annunciato tutto via social. Risponderà alle parole di Simone o lascerà correre?