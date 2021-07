Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: ‘Molta tristezza, niente incontro perché ho il covid’

È il caso televisivo del giorno: il ballerino e coreografo Raimondo Todaro ha annunciato pubblicamente il suo addio a Ballando con le Stelle, lo storico talent show vip di Rai Uno che tanta fama gli ha dato negli ultimi quindici anni di carriera televisiva. Il suo addio al programma condotto da Milly Carlucci non è stato giustificato da grosse motivazioni se non da una generica voglia di voler fare altro.

Nel corso della giornata di oggi – 29 luglio 2021 – è arrivata la riflessione di Milly Carlucci, conduttrice nonché scopritrice a tutti gli effetti di Raimondo Todaro. La padrona di casa dello show di Rai Uno si è detta molto delusa dal comportamento tenuto dal ballerino in quanto i due si erano promessi telefonicamente di discutere della faccenda di persona perché “è così che fanno gli amici dopo quindici anni di vita assieme”. Poche ore dopo, è arrivata la replica piccata di Raimondo Todaro…

Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: ‘niente incontro per covid’

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente circolano e anche tante, a volte sono vere e a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere. Anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“: questo è l’incipit con cui Raimondo Todaro prepara la stoccata da infliggere a Milly Carlucci, dopo il suo post Instagram pubblicato in giornata.

Il ballerino commenta anche la richiesta della Carlucci di voler un incontro vis-a-vis per discutere o semplicemente salutarsi da buoni amici: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che fra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito) ma 5 giorni fa sono risultato positivo al covid e quindi sono in isolamento a casa. Ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato“; una stilettata che definiremmo anche piuttosto acida per esser detta fra conoscenti di vecchia data.

Il comunicato di Todaro si conclude con questo ultimo post: “Ho preferito avvisare subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta ma, qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione. E ciò, forse, avrebbe creato del disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.

In attesa di sapere se la storia avrà un seguito, pare oramai molto chiaro che questo cambio di trasmissione possa riferirsi al passaggio di Raimondo Todaro nella trasmissione direttamente antagonista a Ballando con le Stelle (quanto meno nelle intenzioni), ovvero Amici. Sarà davvero così? Beh, che figuraccia!