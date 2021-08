Raz Degan al GF VIP 6? La risposta definitiva

Si è parlato moltissimo in queste settimane della possibilità di vedere nella casa del Grande Fratello VIP 6 anche Raz Degan. Un personaggio rincorso chiaramente da tutti i reality e gli show televisivi perchè dove c’è lui, c’è sempre qualcosa da dire e da raccontare. L’Isola dei famosi alla quale Raz partecipò passò alla storia per il suo percorso e per la sua vittoria finale. Un’isola di Raz contro tutti con un successo strepitoso per l’attore. Ma a quanto pare tutto questo non si ripeterà e a dire il suo no secco e definitivo è stato proprio Raz Degan. Senza troppi giri di parole, con un post sui social ( che probabilmente non farà piacere a molti) Raz, ha messo a tacere tutte le voci che lo volevano concorrente del Grande Fratello VIP 6.

Raz Degan al GF VIP 6? No grazie

Con un post breve ma intenso, Raz Degan spiega perchè non sarà nella casa del Grande Fratello VIP 6:

Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare É solo fake news… passiamo avanti .

I fan di Raz si dividono. C’è chi si aspettava una risposta simile dopo la notizia di una sua eventuale partecipazione al reality e chi invece si dice dispiaciuto per il no. “Li avresti fatti fuori uno a uno” hanno scritto alcuni follower del modello. Certo che immaginare Raz Degan, uno sempre in giro per il mondo, chiuso nella casa del GF VIP, era cosa parecchio complicata. Se proprio dovesse accettare un reality, a questo punto sarebbe perfetto per lui la Talpa. Potrebbe accadere? Vedremo.

