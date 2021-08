Cristina D’Avena deliziosa in bikini ma non è pronta per il Grande Fratello

Cristina D’Avena è sempre deliziosa e in bikini lascia sempre senza fiato i suoi follower. A Ferragosto non è mancato il suo saluto in costume ma chissà se i suoi fan sono contenti della non partecipazione al Grande Fratello Vip. Ancora una volta Cristina D’Avena dice no al GF, questa volta dice ancora no ad Alfonso Signorini. La cantante si rilassa in vacanza, in spiaggia tra sole, mare e qualche partita e intanto rifiuta di continuo gli inviti per la prossima edizione del reality show. Manca un mese al nuovo inizio e non si conosce ancora il cast completo; ogni giorno arrivano conferme e smentite ma Cristina D’Avena chiarisce subito che anche quest’anno il suo è un no e spiega le motivazioni.

CRISTINA D’AVENA NON ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Ha paura del buio e il Grande Fratello la terrorizza, quindi non sarà tra i vipponi della nuova casa. Conosciamo le opinioniste che saranno in studio con Signorini, conosciamo un bel po’ di vipponi che hanno detto sì ma lei che avrebbe potuto allietare le giornate cantando tutti i suoi successi e che sta per compiere 40 anni di carriera ha confidato a Chi perché non ci sarà.

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo” e si scopre che Cristina D’Avena è molto contesa anche dall’Isola dei famosi. “Tra l’Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”. I fan per il momento perdano le speranze, magari il GF ci riproverà la prossima stagione.

Anche Raz Degan ha detto no e la sua risposta è stata di certo molto meno diplomatica. Ci saranno invece Katia Ricciarelli e Raffaella Fico mentre Pamela Prati è in trattativa.