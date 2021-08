Verso il Grande Fratello VIP 6: arrivano due opinioniste dal divano di casa

Fervono i lavoro in vista della prossima edizione del Grande Fratello VIP. E anche su questa edizione Mediaset punta moltissimo, visto che sarà uno dei programmi dell’intrattenimento di Canale 5 in prima serata. Ci si aspettano ottimi ascolti e anche grande spettacolo . Per questo a quanto pare ci saranno molte novità rispetto alla passata edizione. Dal numero della rivista Chi in edicola questa settimana arriva il primo nome del cast ma non solo. Abbiamo appreso che la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 6 sarà Katia Ricciarelli ma c’è dell’altro. Una novità che riguarda le opinioniste. I nomi delle due signore che saranno al fianco di Alfonso Signorini si conoscono da mesi ma a quanto pare ci sono delle novità in questo senso. Si annuncia proprio oggi infatti, che ci saranno due “opinioniste dal divano”, di che cosa si tratta?

Grande Fratello VIP 6 svelata una delle prime novità

Grandi novità nella prossima edizione del GfVip. Le rivela, sul numero di Chi in edicola mercoledì 18 agosto, Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione. «Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa».

Saranno due signore famose, chiamate a commentare dal divano di casa ( una sorta di smartworking con la speranza che i collegamenti reggano bene), o due signore comuni chiamate a dire la loro? Poco si sa, non sappiamo neppure se saranno due opinioniste fisse o se cambieranno. Dalle parole di Palazzo sembrerebbe che si tratterà di due appassionate di reality, quindi sempre le stesse in tutte le puntate. Non ci resta quindi che capire se sono volti noti oppure no! E sperare soprattutto che dicano qualcosa di piccato e sensato e che diano una marcia in più al programma.