Ballando con le stelle 2021 il cast quasi al completo: gli aspiranti ballerini VIP

Manca poco al debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle. Siamo giunti all’edizione numero 16 del programma condotto da Milly Carlucci e manca davvero pochissimo al grande show del sabato sera di Rai 1. Si lavora per chiudere il cast di Ballando con le stelle 2021 e non mancano le anticipazioni e i rumors sui vip, aspiranti ballerini, che dovrebbero scendere in pista per animare le nostre serate, cercando di imparare a danzare! Chi ci sarà in questa edizione? L’ultima in onda si è chiusa con la bella vittoria di Gilles Rocca, al secondo posto Paolo Conticini, altrettanto bravo. Milly Carlucci è a lavoro per un nuovo cast pieno di personaggi interessanti e i nomi non mancano.

Ballando con le stelle 2021 il cast: tutti i vip in gara

Tanti i nomi arrivati in queste settimane, Dagospia ha lanciato quelli di Fabio Galante e Federico Fashion Style. Due nomi sicuramente diversi, da un lato un ex calciatore, molto affascinante. Dall’altro un personaggio dal potenziale trash sconfinato ( con diversi conti in sospeso anche con Selvaggia Lucarelli).

Secondo quanto si legge in un articolo a firma di Giuseppe Candela per Dagospia, il cast non sarebbe stato ancora chiuso; i contratti non sono stati ancora firmati. Ci sarebbero però delle nuove indiscrezioni. Dovrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle 2021 anche Sabrina Salerno, tra le donne di Sanremo 2020, il famosissimo Dj Albertino (direttore di Radio M2o) e poi udite udite, per chi già sentiva la mancanza, anche Al Bano. Milly Carlucci ama moltissimo il cantante, non a caso lo ha voluto anche ne Il cantante mascherato. Diciamo che forse si tratta di un nome inflazionato, ma a una buona fetta di pubblico, il cantante di Cellino San Marco, piace sempre.

Tra gli altri protagonisti di questa edizione numero 16 di Ballando con le stelle anche Morgan che però, stando a quanto si legge su Dagospia, avrebbe già anticipato che la sua presenza non è assicurata per tutte le puntate ma che lascerebbe prima. Secondo TVBLOG Milly Carlucci vorrebbe Sabina Guzzanti nel cast: ci sarà o sarà solo una ballerina per una notte?

Tra le novità trapelate in queste ore, un nuovo ruolo che Alessandra Mussolini, ex protagonista di Ballando con le stelle, potrebbe avere in questa edizione 2021 del programma.