Milly Carlucci dopo l’addio di Raimondo Todaro: “Nella vita si va avanti”

Milly Carlucci non perde l’entusiasmo, non può farlo perché dopo l’addio di Raimondo Todaro il suo Ballando con le Stelle rischia davvero tanto. E’ andato via un altro dei ballerini più amati dello show di Milly Carlucci ma lei chiude tutte le polemiche, gli fa gli auguri per il futuro ma è chiaro che non si sono lasciati con un abbraccio, nemmeno virtuale. Con o senza preavviso Raimondo Todaro è ormai fuori dal cast di Ballando con le Stelle e dopo il botta e risposta la padrona di casa confida al settimanale DiPiù che stanno facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Il pubblico si affezionerà presto anche agli altri maestri? Molto dipende dalle scelte che la Carlucci saprà fare.

MILLY CARLUCCI: “NELLA VITA SI VA AVANTI E L’IMPORTANTE E’ NON PERDERE MAI L’ENTUSIASMO”

Una frase che dice tutto ma nell’intervista Milly aggiunge che pensa già ad altro, che ha già voltato pagina: “Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini”.

Tra i suoi desideri c’è il nome di Marcell Jacobs: “Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.

Per il momento è già occupata con Ballando on the road che sta per ripartire con tre tappe, una al Nord, una al Centro e una al Sud. Magari è proprio durante lo spettacolo itinerante che potrebbe incontrare dei nuovi ballerini professionisti.