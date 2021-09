Amici, Giulia Ottonello: “Faticoso riuscire a digerire le infinite strade sbarrate”

Chi segue Amici di Maria De Filippi fin dalle primissime edizioni si ricorderà sicuramente con Giulia Ottonello. La cantante era amatissima dal pubblico tv tanto che vinse la seconda edizione del talent show. Adesso Giulia ha 37 anni e fa l’insegnante di canto. Qualcuno, qualche giorno fa, le ha girato un articolo che è stato scritto dai colleghi di Instanews, intitolato: “E’ stata la vincitrice più amata di Amici: dopo 18 anni è identica”. La Ottonello ha voluto condividere l’articolo sui suoi social visto che la vincitrice di cui si parla è proprio lei ma ha voluto spendere anche alcune parole e sembra delusa.

Giulia Ottonello parla di quelle strade sbarrate senza motivo dopo la sua vittoria nella seconda edizione di Amici

“In questi ultimi due o tre giorni sono state tantissime le persone che mi hanno segnalato questo interessante articolo, con affetto vi ringrazio” ha così scritto Giulia Ottonello sui suoi profili social condividendo proprio l’articolo. “Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi… resterà sempre un mistero” ha così scritto la ex cantante del noto talent show di Maria De Filippi. Ma non finisce qua perché Giulia continua il suo discorso così: “E permettetemi una precisazione, non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo”.

Amici, Giulia Ottonello parla di indifferenza e cattiveria: a chi si riferisce?

“Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona” ha così voluto scrivere Giulia Ottonello. Bisogna dire che queste ultime parole fanno pensare perché non si capisce a chi fa riferimento la cantante. All’industria della discografia? Qualcuno sui social ipotizza addirittura ad Amici stesso. Forse era una frecciatina per la redazione e per Maria? Rimarremo con il dubbio e verrà fatta maggiore chiarezza?