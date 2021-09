Katia Ricciarelli al GF Vip: “La felicità non esiste”

Katia Ricciarelli è la vera vip del prossimo Grande Fratello che ovviamente non ha nulla da dimostrare, sarebbe proprio questo il motivo della sua partecipazione al reality. Si era ripromessa di non farlo più ma ad Alfonso Signorini ha detto sì. Ha un’età in cui ammette che la sua ricerca è finita ma la conclusione di Katia Ricciarelli è davvero triste. Per lei la felicità non esiste, magari avrà modo di spiegare meglio nella casa del GF Vip il significato delle sue parole. 75 anni compiuti, lo confida lei che aggiunge di essere pronta. Il suo non è un carattere semplice, nel video di presentazione per il Grande Fratello Vip ha anticipato che se qualcuno oserà attaccarla lei non esiterà a rispondere.

Katia Ricciarelli pronta a diventare una vipera

Ha avvisato tutti ma restano quelle parole sulla felicità che non possono farle bene. Il matrimonio con Pippo Baudo finito ma soprattutto i lunghi anni di silenzio tra loro; solo di recente l’ex coppia è riuscita a incontrarsi. In un’intervista la cantante lirica ha confidato: “Alla mia età non devo dimostrare più niente a nessuno”. Ha anche aggiunto che la ricerca di se stessa è finita, si conosce profondamente e non pensa che diventare gieffina possa aiutarle ad andare incontro a se stessa. Magari si sbaglia, il GF a molti serve per ricredersi.

“Ormai la ricerca è finita, mi sono trovata da tempo. Ho 75 anni compiuti, non potrebbe essere diversamente. Sono giunta alla conclusione che la felicità non esiste neanche” difficile che qualcuno possa farle cambiare idea.

“In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al Gf riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica” magari proprio questa potrebbe essere la chiave per la sua felicità.