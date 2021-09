Bake Off Italia 2021: seconda puntata fra torte xxl e lunghe crostate, eliminata un’altra donna

Dopo l’esordio di sette giorni fa, Bake Off Italia 2021 torna in onda con una seconda curiosissima puntata. Il talent show di Real Time, infatti, ha chiesto ai diciannove pasticceri rimasti in gara di realizzare tre dolci differenti ma di dimensioni più grandi rispetto al solito. E il risultato è stata l’ennesima catena di disastri… ma anche i primi attestati di bravura per alcuni dei concorrenti.

Nella seconda puntata del 10 settembre 2021 di Bake Off Italia, i pasticceri amatoriali hanno dovuto partecipare alla prova creativa; i peggiori si sono dovuti misurare con la prova tecnica; e i meno fortunati di questa seconda turnata, hanno dovuto partecipare alla prova salvezza. Una “salvezza” concessa per tutti tranne che per un solo pasticcere amatoriale, l’eliminato della settimana… o forse dovremmo dire eliminata, visto che per la seconda volta consecutiva a lasciare il tendone è una donna.

Bake Off Italia 2021: seconda puntata fra torte xxl e lunghe crostate

Come di consueto, la puntata si aperta nel giardino di Villa Borromeo D’Adda e con la prova creativa: realizzare a loro piacimento un qualsiasi dolce che solitamente piccolo o mignon ma in dimensioni XXL. Simone, Patrizia, Gloria, Pancrazia, Lora e Gerardo sono stati giudicati positivamente da Damiano Carrara ed Ernst Knam e si sono aggiudicati l’accesso diretto alla prossima puntata. Per tutti gli altri è tempo di prova tecnica.

Si torna nel tendone per affrontare proprio la prova tecnica: realizzare la triestina Torta Dobos che nella versione di Damiano Carrara consta di 40 strati fra frolle, creme e farciture. Un incubo culinario che riesce in toto solo al pacato Roberto. A lui va il primo posto della classifica seguito da Peperita, Natascia, Naney ed Enrico. A tutti e cinque va la stellina che gli permette di accedere alla prossima puntata.

I restanti pasticceri amatoriali sono costretti ad affrontare la prova salvezza ideata da Clelia D’Onofrio: realizzare una crostata lunga almeno due metri e larga almeno 20 centimetri. Una sfida sostanzialmente semplice ma che mette in difficoltà Gloria B.: è proprio lei la pasticcera amatoriale eliminata in questa seconda puntata di Bake Off Italia 2021.