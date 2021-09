Luca Onestini a Secret Story parla di Ivana Mrazova, non capisce perché è finita

La sofferenza di Luca Onestini per la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova non gli ha impedito di parlarne subito nella reality Secret Story. L’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex gieffino sta partecipando al programma spagnolo, qualcosa di molto simile al Grande Fratello ma dove ogni concorrente custodisce un segreto che gli altri devono scoprire. Telecamere sempre accese per Luca Onestini che ha confidato com’è finita la storia d’amore con Ivana Mrazova. Alle coinquiline ha spiegato che non ha ancora capito il motivo del loro addio. Onestini ha quindi confermato che è stata la modella a lasciarlo dopo ben quattro anni.

Luca Onestini soffre ancora per l’addio di Ivana Mrazova

Lei non ne parla, lui nel reality show spagnolo invece consiglia di chiedere a Ivana il motivo dell’addio. In base al suo racconto è stata la Mrazova a lasciarlo nel modo peggiore, con un messaggio Whatsapp. Luca ha ribadito la sua tristezza per la scelta dell’ex fidanzata e anche che non sta bene ma che fa di tutto per andare avanti. Sta male e lo ripete perché il loro amore è stato incredibile. Vivevano insieme ma Luca Onestini si è ritrovato da solo durante il lockdwon. E’ stato questo a rovinare tutto?

Ivana era partita, non poteva tornare a casa da lui ma alla fine aggiunge che lui non le ha fatto nulla e anche che lei a sua volta non l’ha accusato di nulla: “Mi ha solo detto che sono successe tante cose”. Chissà se nei prossimi giorni dirà altro aggiungendo dettagli alle altre concorrenti curiosi di questo amore tormentato.

E’ chiaro che Onestini è single, che non c’è un’altra donna, per il momento nessuna può sostituire la modella che ha conosciuto nella casa del GF, magari sogna di riconquistarla.